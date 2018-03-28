28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подвели итоги I Республиканской студенческой олимпиады по китайскому языку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Награды лингвистического состязания распределили между участниками в зависимости от уровня знания языка. Первое место в категории "начальный уровень" завоевала третьекурсница филологического факультета БГУ Дарья Каравко. Победителем "среднего уровня" стала студентка МГЛУ Юлия Левицкая. Среди конкурсантов "продвинутого уровня" диплом первой степени завоевал четверокурсник ФМО БГУ Никита Крицук. Всем лауреатам олимпиады присуждены разовые стипендии посла КНР в Беларуси.

Торжественная церемония награждения состоялась 27 марта в БГУ. В ней приняли участие первый заместитель министра образования Вадим Богуш, первый проректор БГУ академик Олег Ивашкевич, директор Республиканского института китаеведения им. Конфуция Анатолий Тозик, первый секретарь по делам образования посольства Китая в Беларуси Ли Вэньхуа.

Всего в языковом состязании приняли участие 130 студентов из 10 республиканских вузов. Организаторами олимпиады выступили Министерство образования Беларуси и Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ.-0-