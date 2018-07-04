В Минске подвели итоги конкурса "Человек своего дела-2018"

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошла церемония чествования лауреатов конкурса "Человек своего дела-2018" - руководителей наиболее динамично развивающихся отечественных и иностранных предприятий, работающих на белорусском рынке. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы мероприятия.

"По уже сложившейся традиции конкурс проводится в начале июля и приурочен ко дню рождения государственного бизнес-журнала "Дело", - пояснили организаторы.

Ежегодно итоги конкурса подводит общественный редсовет, в который входят наиболее авторитетные белорусские предприниматели, экономисты, общественные деятели и работники министерств. В этом году в отборе кандидатов приняли участие МИД, Минэкономики, Минпром, Минсельхозпрод, Госвоенпром, ГТК, ГКНТ, представители администрации индустриального парка "Великий камень", Минского городского и всех областных исполкомов, администрации свободных экономических зон, БелТПП, Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей), Республиканской конфедерации предпринимательства и других бизнес-сообществ.

Лауреатами конкурса стали: в номинации "За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития" - генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг" Петр Пархомчик; в номинации "За повышение престижа марки "Сделано в Беларуси" в сфере промышленности" - генеральный директор ОАО "Могилевлифтмаш" Борис Ковалевский; в номинации "За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси" - генеральный директор ОАО "Витебский мясокомбинат" Виктор Позняк; в номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках" - генеральный директор ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" Виталий Дереш; в номинации "За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси" - генеральный директор ОАО "Гомельстройматериалы" Станислав Жеромский.

Лучшим в номинации "За существенный вклад в развитие финансового рынка страны" стал председатель правления ОАО "СтатусБанк" Владимир Драгун, "За вклад в обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь" - директор ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" Игорь Садовский; "За повышение престижа марки "Сделано в Беларуси" в сфере легкой промышленности" - директор ОАО "Свiтанак" Юрий Лукашевич. "За самую креативную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель" награду получил директор УП "Новое радио" Владимир Богдан; "За достижение высоких экспортных результатов в пищевой отрасли" - директор ОАО "Туровский молочный комбинат" Ольга Луцко; "За успешное применение антикризисных технологий и методов управления" - директор ОАО "Пружанский завод радиодеталей" Виктор Калих.

В номинации "За высокое качество бизнес-услуг" победил председатель ОО "Белорусское общество оценщиков" Николай Трифонов; в номинации "За устойчивое многолетнее развитие в сфере промышленности" - директор ОАО "Спецжелезобетон" Василий Басевич; "За высокий профессионализм и безупречное качество туристических услуг" - генеральный директор ИУП "СОЛВЭКС" Оксана Бичун; "За стабильно высокое качество оказываемых услуг" - генеральный директор РУП "Могилевоблгаз" Алексей Кушнаренко.

Социальную премию "Моя малая Родина" в номинации "За восстановление и существенный вклад в развитие города Глубокое" вручили владельцу "Усадьбы Якимович" Дмитрию Якимовичу. Премию "Горящее сердце" в номинации "За духовность и милосердие в оказании медико-социальной помощи" вручили главному врачу УЗ "Областной детский реабилитационный оздоровительный центр "Ветразь" Сергею Петухову. Кроме того, премию "Горящее сердце" в номинации "За активную социальную позицию" получил председатель наблюдательного совета ООО "СУ-3 Белстрой" Николай Ермашов. И премия "Горящее сердце" в номинации "За участие в решении социальных проблем региона" вручена генеральному директору ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" Виталию Дерешу.

В нынешнем году конкурс представлен в новом формате: расширено количество основных номинаций (до 15) и социальных (до 4). Изменена награда конкурса - все лауреаты бизнес-премии журнала "Дело" получат дипломы и призы редакции - скульптурные композиции Ярослава Филипповича "Мощь и сила бизнеса "Зубр".-0-