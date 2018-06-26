В Минске появился телефон доверия для тех, кому не спится

Бесплатную линию правильного сна запустил крупнейший в Беларуси производитель ортопедических матрасов Vegas на три летние ночи с 26 по 28 июня. Рассказать о причинах бессонницы или поговорить по душам с сомнологом — специалистом по диагностике и лечению проблем, связанных с нарушением сна, — можно по телефону +375 29 677 15 01, причем только ночью между 23:00 и 2:00.

В остальное время свои вопросы предлагают оставлять на сайте неспится.бел . Сомнолог даст рекомендации всем, кто к нему обратиться, а трех человек пригласит на личный прием, где предложит пройти полный аудит сна.

Каждую ночь в мире от 10% до 30% взрослых людей испытывают бессонницу, а летом эти показатели еще выше. Линия правильного сна “Вегас” для тех, кому не спится, станет частью большой программы, чтобы помочь белорусам быстрее и крепче спать по ночам.

— Больше 10 лет компания Vegas заботится о здоровом сне белорусов, предлагая для этого целый комплекс услуг, от выбора спального места до бесплатной консультации по вопросам сна, — рассказывает Екатерина Горобец, директор по маркетингу бренда Vegas в Беларуси. — Для того, чтобы за 6-7 часов организм восстановился, сон должен быть глубоким, а тело полностью расслабленным. В прошлом году мы провели больше 200 клинических испытаний и запатентовали новинку — пружинный блок Medizone, который сегодня используется во всех ортопедических матрасах Vegas. Благодаря чередованию мягкой и жесткой зоны, удобно расположиться и полностью расслабиться на таком матрасе может каждый, независимо от своего роста или веса. Мы хотим, чтобы у каждого белоруса была возможность по утрам чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.

Три ночи подряд, 26,27 и 28 июня, полуночников ждут на линии правильного сна “Вегас” по телефону +375 29 677 15 01. Сомнолог ответит на вопросы, связанные с симптомами и лечением бессонницы, расскажет, что такое гигиена сна, почему храп бывает опасным и как выбрать матрас, чтобы по утрам ничего не болело. Продолжительность консультации — не более 10 минут, время работы — с 23:00 до 2:00. В другое время линия будет работать в “спящем” режиме. Монотонным голосом автоответчик будет зачитывать “одна овечка, две овечки, три овечки”, пока позвонивший не заснет прямо с трубкой в руке. Консультация специалиста по сну бесплатная, звонок со стационарного или мобильного телефона оплачивается согласно тарифам оператора связи.

Если вы в прямом смысле прозевали часы работы, можно обратиться за консультацией на сайт неспится.бел . Вопросы онлайн принимают до 28 июня включительно, свои рекомендации всем, кто оставил заявки, сомнолог отправит на электронный адрес не позднее 30 июня.