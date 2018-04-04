4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пройдет семинар по вопросам коммерциализации и продвижения интеллектуального продукта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Белорусским инновационным фондом и ассоциацией "БелБренд" 18 апреля проведут семинар на тему "Коммерциализация и продвижение интеллектуального продукта". Мероприятие состоится в преддверии Международного дня защиты интеллектуальной собственности", - пояснили в пресс-службе.

В ГКНТ отметили, что на семинаре планируется детально обсудить разные аспекты, связанные с защитой интеллектуальной собственности, а также вопросы коммерциализации и продвижения результатов научной деятельности.

В мероприятии примут участие партнеры ассоциации "БелБренд" - представители Евразийской творческой гильдии (Лондон, Великобритания), а также патентные поверенные и ведущие специалисты в области защиты интеллектуальной собственности. К участию приглашаются также авторы инновационных проектов, финалисты и победители республиканского конкурса инновационных проектов и другие заинтересованные.-0-