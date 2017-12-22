22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошло заседание общественного совета при МВД, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.

Председатель совета, главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович подвел итоги деятельности за декабрь, проинформировал собравшихся о поступающих обращениях граждан и организаций, а также напомнил о том, что до середины января каждый член совета может внести свои предложения в план работы совета на первое полугодие 2018 года. Рассмотреть и утвердить документ планируется во второй половине января. Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук высказался на тему взаимоотношений совета и СМИ.

Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич в своем выступлении обозначил основные ведомственные и общественно-политические мероприятия, которые пройдут в стране в ближайшем будущем, отметил важность их успешной реализации.

Руководитель Центра политической и экономической социологии научного учреждения "Институт социологии Национальной академии наук Беларуси" Николай Щёкин поделился с коллегами опытом выступлений перед коллективами органов и подразделений МВД. Председатель правления миссии международного общественного объединения "Гендерные перспективы" Ирина Альховка рассказала о своем видении сотрудничества с общественными организациями по проблеме предупреждения насилия в семье.-0-