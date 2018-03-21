В Минске впервые прошла встреча медиков и пациентов с ВЗК

Эта первая встреча пациентов с ВЗК в Минске, которая прошла в содружестве с врачами-гастроэнтерологами и колопроктологами. Присутствовали ведущие специалисты нашей страны д.м.н., профессор Горгун Юлия Викторовна, руководитель Республиканского центра гастроэнтерологии; д.м.н., профессор Воробей Александр Владимирович, заведующий кафедрой хирургии БелМАПО, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Беларусь; к.м.н., доцент кафедры хирургии БелМАПО Махмудов Анвар Магомедович, врач - колопроктолог; к.м.н., доцент 2-й кафедры детских болезней Саванович Ирина Ивановна.
Целью встречи являлось: организация всестороннего взаимодействия между пациентами с ВЗК, обмен опытом в борьбе с заболеванием, социальная и психологическая поддержка людей, живущих с ВЗК, профилактика, диагностика и лечение ВЗК.
Во встрече пациентов с ВЗК участвовала председатель Межрегиональной общественной организации поддержки пациентов с воспалительным заболеванием кишечника "Доверие" Татьяна Игоревна Шашурина (Россия, Санкт-Петербург).
С живым интересом восприняли выступление Ирины Жихар (Беларусь, Минск) - представителя сообщества онкопациентов Беларуси, которая поделилась опытом создания сообщества пациентов с онкологическими заболеваниями, своими достижения и трудностями.
Тема данного мероприятия оказалось важна и востребована. Пациенты с ВЗК и приглашенные гости активно задавали вопросы специалистам здравоохранения и вступали в дискуссии. На все интересующие вопросы были получены ответы и слова поддержи. Мероприятие прошло в дружественной и душевной атмосфере.
По словам специалистов здравоохранения и пациентов, мероприятия такого рода являются очень важными. Врачи узнали больше о проблемах пациентов, а пациенты смогли в открытой дискуссии задать вопросы.
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