В Минжилкомхозе рассказали, как изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали, как изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал коммунальной грамотности населения.

Основным документом, регулирующим экономическую сторону отношений между потребителями и предприятиями ЖКХ, является постановление Совета Министров от 12 июня 2014 года №571. Правительство 29 июня текущего года приняло постановление №510, которым вносятся существенные изменения и дополнения в основной документ.

Более дешевая электроэнергия для некоторых потребителей

К примеру, для потребителей, чьи жилые помещения не оборудованы системами центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом, норматив потребления электроэнергии для оплаты по субсидируемым государством тарифам повышен до 250 кВт ч. Более того, при потреблении от 250 до 400 кВт ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. И лишь при превышении 400 кВт·ч платить придется по экономически обоснованным тарифам. Таким образом, повышается степень государственной поддержки таких потребителей и в то же время сохраняются стимулы для экономного расходования электроэнергии.

Учет тепла

На повышение мотивации потребителей при сохранении принципов социальной политики направлен и новый подход к расчетам за потребленное тепло. С 1 января текущего года во всех вводимых в эксплуатацию домах жильцы обязаны производить расчеты за тепловую энергию по показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ). После вступления постановления в силу стимул для оснащения жилых помещений приборами учета появится и у жильцов домов старшего поколения. Плательщикам, установившим ИПУ за счет собственных средств, при оплате счетов за потребленную тепловую энергию в течение трех лет будет предоставляться 10-процентная скидка.

Отдельно речь идет о домах, которые уже оборудованы приборами учета, но часть их жильцов так и не решились пока пользоваться данными техническими средствами при расчетах. Такой категории собственников дается следующая возможность: те из них, кто приведет в порядок установленное оборудование, в течение трех лет в качестве компенсации за понесенные расходы будут оплачивать потребленную тепловую энергию с 5-процентной скидкой. Тот же, кто по-прежнему собирается игнорировать возможность расчетов за тепло по показаниям ИПУ, рискует попасть в категорию безучетных потребителей со всеми вытекающими последствиями.

Оплата за ЖКУ в зависимости от места проживания

Много обращений граждан связано с вопросами взимания платы за те или иные коммунальные услуги в зависимости от места проживания или регистрации. Некоторые моменты постановлением уточнены. В частности, предусматривается возможность приостановления оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов на срок до 6 месяцев в календарном году. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию, осуществляющую вывоз ТКО или производящую расчет и начисление платы. Данная норма касается одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане.

Кроме того, некоторые категории граждан получили право производить оплату за услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. Причем второй адрес можно выбрать по желанию: неважно, что это - квартира в другом городе, дача или дом в садовом товариществе. К таким категориям относятся неработающие пенсионеры, а также лица, имеющие право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законом "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан" или инвалиды 3-й группы.

Нежилые помещения

Также изменен подход к оплате за санитарное содержание мест общего пользования в отношении собственников нежилых помещений. Если такие помещения имеют отдельный вход непосредственно с придомовой территории, то от внесения платы за уборку подъезда и других мест собственник освобождается. Исключение составляют только такие работы, как дератизация, дезинфекция и дезинсекция.

У собственников нежилых помещений появилась также возможность рассчитываться за теплоснабжение по показаниям индивидуальных приборов учета при условии заключения соответствующего договора с энергоснабжающей организацией. Если помещение не оборудовано ИПУ, расчет производится по проектным тепловым нагрузкам.

Общежития

Кроме того, граждане, проживающие в общежитии и заключившие договор найма жилого помещения, обязаны вносить плату за водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию, в том числе за потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, а также за санитарное содержание вспомогательных помещений, то есть за все услуги, начисляемые в зависимости от количества проживающих. Ранее подобная обязанность фактически возлагалась только при регистрации в общежитии по месту жительства или по месту пребывания, что приводило к неоднозначным ситуациям.

Отдельный прибор учета для полива огорода

Нормы потребления воды для оплаты по субсидируемым тарифам составляют 140 л в сутки на человека. Но хозяевам индивидуальных домов, которые содержат скот, а летом вынуждены поливать огороды, приходится тратить больше воды. К тому же, в городской квартире поступившая из сети вода сливается в канализацию, а значит, и плата за водоотведение берется соразмерно. А при поливе огорода и поении животных дополнительной нагрузки на канализационные сети нет. Постановлением этот вопрос урегулирован: нужно лишь установить отдельный прибор учета, контролирующий расход воды на полив и содержание скота, и этот объем воды будет исключаться из платы за услугу водоотведения.

Капремонт

В постановлении также прописано, что отчисления граждан на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов предназначены исключительно для капремонта. Так как перечисления на капремонт не аккумулировались на специальных счетах, а значит, лишались статуса целевых средств и могли направляться на совершенно другие нужды, ранее возникали вопросы. Теперь воспользоваться этими отчислениями для решения других вопросов не удастся.

Возврат денег при переплате за ЖКУ

В случае ошибочного внесения лишних сумм за потребленные жилищно-коммунальные услуги по желанию гражданина ему возвратят разницу, если он обратится с соответствующим заявлением в обслуживающую организацию. Вместе с заявлением необходимо будет также предоставить документ, удостоверяющий личность, и платежные документы, подтверждающие факт оплаты. Ранее лишние суммы не возвращались, а списывались в счет будущих платежей.

В постановлении также прописан порядок устранения допущенных исполнителем ошибок, в результате которых приходится дополнительно начислять плательщику определенные суммы. Сейчас это возможно сделать только за три месяца. Раньше срок был значительно больше - три года. С другой стороны, срок давности остается таким же (три года) в случаях, если недостаточное начисление производилось по вине гражданина. Например, если поменялся собственник, а об этом не было своевременно сообщено.

Уточнение деталей

Постановлением предусмотрен также ряд уточняющих моментов, без которых раньше было возможно неоднозначное толкование законодательства. К примеру, если в квартире проживает два и более собственника, начисление производится отдельно по каждому лицевому счету соразмерно доле в праве собственности.

Отдельно прописан вариант при начислении платы на условных граждан за услуги "электроснабжение на работу лифта", "электроснабжение" и "газоснабжение" при отсутствии индивидуальных приборов учета. Если в жилом помещении никто не зарегистрирован, то число условных граждан определялось путем деления общей площади на 20 с округлением в сторону уменьшения до целого числа. Но из этой формулы расчетов выпадали помещения, площадь которых составляет менее 20 кв.м, поскольку при округлении получался ноль. В постановлении предусмотрено, что в таких случаях количество условных граждан принимается за единицу.-0-