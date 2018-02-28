28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире насчитывается около 180 млн человек с преддиабетом, сообщил журналистам президент Международной федерации диабета (IDF) профессор Нам Хан Чо, который находится с визитом в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Профилактика крайне эффективна. Сейчас в мире около 180 млн человек с преддиабетом. У этих пациентов изменение поведения (контроль веса, модификация образа жизни, прекращение курения, физическая нагрузка) позволяет предотвратить развитие полноценной клинической картины сахарного диабета", - сказал Нам Хан Чо.

Ранняя диагностика, своевременное и качественное образование врачей и пациентов, использование простых методов профилактики, известных на сегодня лекарств - этого достаточно для предотвращения развития заболевания. В вопросах лечения и профилактики сахарного диабета белорусские специалисты всегда были на передовой, они высокопрофессиональны, добавил президент федерации.

Что касается новых методов лечения и разработки новых лекарств, мировая тенденция сейчас заключается в модификации уже существующих препаратов с целью повышения их эффективности.

Сахарный диабет - это серьезная проблема, которая дорого обходится государствам. "Она истощает национальные бюджеты. Кроме того, сахарный диабет ежегодно приводит к гибели более 5 млн человек", - отметил Нам Хан Чо. Международная федерация диабета поддерживает страны с низким и средним доходом, так как в этих государствах заболеваемость растет.

Президент Международной федерации диабета (IDF) впервые прибыл в Беларусь для участия в республиканской научно-практической конференции "Диабетология в клинике внутренних болезней" в Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО). Гуманитарная образовательная деятельность БелМАПО в области диабетологии получила признание международного эндокринологического сообщества.

Международная федерация диабета (International Diabetes Federation) - мировой лидер в решении проблем диабета и контроле за его пандемией. IDF объединяет усилия всех развитых стран, активно поддерживает образование специалистов и пациентов в области диабетологии.-0-