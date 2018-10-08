В Могилеве открылась фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя"

8 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В фойе кинотеатра "Чырвоная зорка" сегодня в рамках Недели интеграции и сотрудничества состоялось торжественное открытие фотовыставки Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На открытии выставки

Андрей Кунцевич

Выступает председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

"Могилев принимает эстафету у других городов страны, которые уже успели познакомиться с очень интересным проектом Белорусского телеграфного агентства, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич. - Проект "Імгненні стагоддзя" - это уникальная фотолетопись 100-летней истории, неотъемлемой частью которой является Могилевщина".

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков (справа) знакомится с выставкой.

Владимир Цумарев и Андрей Кунцевич

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович обратила внимание, что на выставке очень много портретов простых людей, на снимках отражены их эмоции, настроение. Здесь можно увидеть, как они строили страну, собирали урожай, как они улыбаются, как они счастливы. "Мне бы хотелось, чтобы вы все увидели в этих фотографиях себя, свою страну и чтобы мы понимали - будущее во многом зависит от нас самих", - подчеркнула она.

Ирина Акулович также поблагодарила и вручила цветы ветеранам БЕЛТА Николаю Назаровичу и Николаю Желудовичу, каждый из них более 30 лет своей жизни отдал БЕЛТА. "Они тоже писали летопись страны и Могилевщины, а значит, и историю Белорусского телеграфного агентства", - сказала гендиректор БЕЛТА.

На открытии выставки

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков и генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович

Владимир Цумарев

Андрей Кунцевич

Мэтр белорусской репортажной фотографии, 25 лет проработавший в БЕЛТА, Сергей Желудович

Сергей Желудович и Николай Назарович, много лет проработавшие в БЕЛТА.

Экспозиция отражает основные вехи в истории страны с 1918 года по настоящее время. Снимки, на которых запечатлены самые разные события, составили удивительно яркий и выразительный портрет Беларуси и белорусов прошедшего века. Экспозиция рассказывает о непростой судьбе страны в годы Великой Отечественной войны, восстановлении республики из руин, событиях международного значения - визитах кубинского лидера Фиделя Кастро и президента США Ричарда М. Никсона. На снимках представлены основные спортивные, культурные, промышленные объекты. И, конечно, в центре внимания экспозиции сами белорусы: известные личности и обычные люди, добросовестные труженики, знатоки своего дела.

Мэтр белорусской репортажной фотографии, 25 лет проработавший в БЕЛТА, Сергей Желудович у своих работ.

Выступает заместитель редактора отдела региональной информации БЕЛТА Сергей Кулягин

Выставка начала путешествие по Беларуси 19 июня и уже экспонировалась в Бресте, Витебске, Минске, Гродно и Гомеле. В каждом из городов выставка дополняется уникальными архивными кадрами из истории региона. В Могилеве - это более 20 широкоформатных фотографий могилевских корреспондентов, на которых запечатлены знаковые моменты жизни региона. Большинство из них - это снимки фотокорреспондента Николая Желудовича, который по праву считается одним из основоположников белорусской репортажной фотографии.

Выставка будет работать в Могилеве до 25 октября.-0-

Фото Александра Хитрова и Олега Фойницкого