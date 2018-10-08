Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 октября 2018, Пн
+8°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4798
USD 2.158
RUB 3.2222
Главное
Во время встречи Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко
Президент
Румас предложил Бабичу обсудить выполнение достигнутых в Сочи договоренностей
Политика
Форум регионов - эффективная площадка для диалога по вопросам интеграции и межрегионального сотрудничества
Экономика
Беларусь заинтересована в экспертной оценке МАГАТЭ для обеспечения безопасности АЭС
Общество
Надомным работникам предоставят допгарантии по охране труда
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Беларуси разработают новые виды мармелада для детей
17:05 Общество
Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон провел тест-драйв на дорогах Баку
17:04 Азербайджан
При взрыве на заводе в Перми погибли три человека
16:44 В мире
Стрелку из Дубровенского района планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу
16:35 Происшествия
Учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018" пройдет в Кыргызстане 10-13 октября
16:30 Общество
Белорусские ученые разрабатывают продукты быстрого приготовления для детей
16:29 Общество
В Беларуси могут запретить онлайн-торговлю подержанными вещами
16:25 Экономика
Билеты в зрительный зал на главное шоу детского "Евровидения-2018" проданы
16:23 Культура
Первый чартерный рейс в Хургаду отправился из Гродненского аэропорта
16:23 Регионы
Число пострадавших от укусов клещей минчан снизилось
16:16 Регионы
Пенсионерка погибла на кукурузном поле в Дзержинском районе
16:10 Происшествия
В работу автобусов в районе ул.Володько в Минске внесены изменения
16:05 Регионы
В Могилеве открылась фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя"
16:01 Общество
Китаянка путешествует на велосипеде по Беларуси
15:58 Общество
Минздрав объяснил, почему нужно прививаться против гриппа ежегодно
15:50 Общество
Портал 115.бел заработал во всех районах Гродненской области
15:42 Регионы
Жабинковский сахарный завод завершает модернизацию производства
15:42 Новости компаний
Форум регионов - эффективная площадка для диалога по вопросам интеграции и межрегионального сотрудничества
15:40 Экономика
Минск и Дубай свяжет прямой авиарейс
15:37 Общество
Союзные парламентарии в Могилеве обсудят формирование научно-технологического пространства СГ
15:33 Политика
Все новости
Темы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Могилеве открылась фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя"

Общество 08.10.2018 | 16:01
На открытии выставки
На открытии выставки

8 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В фойе кинотеатра "Чырвоная зорка" сегодня в рамках Недели интеграции и сотрудничества состоялось торжественное открытие фотовыставки Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На открытии выставки
На открытии выставки

Андрей Кунцевич
Андрей Кунцевич

Выступает председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.
Выступает председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

"Могилев принимает эстафету у других городов страны, которые уже успели познакомиться с очень интересным проектом Белорусского телеграфного агентства, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич. - Проект "Імгненні стагоддзя" - это уникальная фотолетопись 100-летней истории, неотъемлемой частью которой является Могилевщина".

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков (справа) знакомится с выставкой.
Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков (справа) знакомится с выставкой.

Владимир Цумарев и Андрей Кунцевич
Владимир Цумарев и Андрей Кунцевич

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович обратила внимание, что на выставке очень много портретов простых людей, на снимках отражены их эмоции, настроение. Здесь можно увидеть, как они строили страну, собирали урожай, как они улыбаются, как они счастливы. "Мне бы хотелось, чтобы вы все увидели в этих фотографиях себя, свою страну и чтобы мы понимали - будущее во многом зависит от нас самих", - подчеркнула она.

Ирина Акулович также поблагодарила и вручила цветы ветеранам БЕЛТА Николаю Назаровичу и Николаю Желудовичу, каждый из них более 30 лет своей жизни отдал БЕЛТА. "Они тоже писали летопись страны и Могилевщины, а значит, и историю Белорусского телеграфного агентства", - сказала гендиректор БЕЛТА.

На открытии выставки
На открытии выставки

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков и генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович
Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков и генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович

Владимир Цумарев
Владимир Цумарев

Андрей Кунцевич
Андрей Кунцевич

Мэтр белорусской репортажной фотографии, 25 лет проработавший в БЕЛТА, Сергей Желудович
Мэтр белорусской репортажной фотографии, 25 лет проработавший в БЕЛТА, Сергей Желудович

Сергей Желудович и Николай Назарович, много лет проработавшие в БЕЛТА.
Сергей Желудович и Николай Назарович, много лет проработавшие в БЕЛТА.

Экспозиция отражает основные вехи в истории страны с 1918 года по настоящее время. Снимки, на которых запечатлены самые разные события, составили удивительно яркий и выразительный портрет Беларуси и белорусов прошедшего века. Экспозиция рассказывает о непростой судьбе страны в годы Великой Отечественной войны, восстановлении республики из руин, событиях международного значения - визитах кубинского лидера Фиделя Кастро и президента США Ричарда М. Никсона. На снимках представлены основные спортивные, культурные, промышленные объекты. И, конечно, в центре внимания экспозиции сами белорусы: известные личности и обычные люди, добросовестные труженики, знатоки своего дела.

Мэтр белорусской репортажной фотографии, 25 лет проработавший в БЕЛТА, Сергей Желудович у своих работ.
Мэтр белорусской репортажной фотографии, 25 лет проработавший в БЕЛТА, Сергей Желудович у своих работ.

Выступает заместитель редактора отдела региональной информации БЕЛТА Сергей Кулягин
Выступает заместитель редактора отдела региональной информации БЕЛТА Сергей Кулягин

Выставка начала путешествие по Беларуси 19 июня и уже экспонировалась в Бресте, Витебске, Минске, Гродно и Гомеле. В каждом из городов выставка дополняется уникальными архивными кадрами из истории региона. В Могилеве - это более 20 широкоформатных фотографий могилевских корреспондентов, на которых запечатлены знаковые моменты жизни региона. Большинство из них - это снимки фотокорреспондента Николая Желудовича, который по праву считается одним из основоположников белорусской репортажной фотографии.

Выставка будет работать в Могилеве до 25 октября.-0-

Фото Александра Хитрова и Олега Фойницкого

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
БЕЛТА, выставка, история, проект, фотография
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Культура
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4798 BYN 2.474 BYN 2.48 BYN
USD
2.158 BYN 2.155 BYN 2.158 BYN
RUB
3.2222 BYN 3.218 BYN 3.229 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко
Все видео

Фотоновости

В Могилеве открылась фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя"
Все фото

Инфографика

V Форум регионов Беларуси и России Главное событие форума - пленарное заседание "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Это не пиаровщина" - Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении
Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко
Лукашенко поздравил отца и сына Нурмагомедовых с победой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Политика
Михаил Бабич и Сергей Румас Румас предложил Бабичу обсудить выполнение достигнутых в Сочи договоренностей
Союзные парламентарии в Могилеве обсудят формирование научно-технологического пространства СГ
Андрейченко примет участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Анталье
Экономика
Михаил Мясникович. Фото из архива Мясникович: электроника, фармакология, IT - перспективные сферы для сотрудничества Беларуси и России
В Беларуси могут запретить онлайн-торговлю подержанными вещами
Форум регионов - эффективная площадка для диалога по вопросам интеграции и межрегионального сотрудничества
Происшествия
Фото УСК по Могилевской области Три человека умерли в могилевской больнице от отравления неизвестной жидкостью
Стрелку из Дубровенского района планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу
Пенсионерка погибла на кукурузном поле в Дзержинском районе
Регионы
Фото из архива Минск в 2017-2018 годах по безвизовому режиму посетили свыше 155 тыс. туристов
Первый чартерный рейс в Хургаду отправился из Гродненского аэропорта
Число пострадавших от укусов клещей минчан снизилось
Спорт
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 Tennis Photography Арина Соболенко в шаге от топ-10 мирового теннисного рейтинга
Соперники БАТЭ по Лиге Европы футболисты "Челси" разгромили "Саутгемптон" в чемпионате Англии
"Лидсельмаш" вышел в элитный раунд квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу
Технологии
На орбитальной лаборатории "Тяньгун". Фото AP Китайские ученые вырастили растения в космосе
SpaceX посадила возвращаемую ступень ракеты Falcon 9 на космодром Ванденберг
Конкурс IT-проектов: школьники и студенты могут предложить идеи для системы образования
Культура
Билеты в зрительный зал на главное шоу детского "Евровидения-2018" проданы
В Минске 12-14 октября покажут самые романтические и миролюбивые фильмы Ингмара Бергмана
Билеты на музыкальный фестиваль в британском Гластонбери раскупили за рекордно короткое время
В мире
Фото AFP-Getty Images Более 10 тыс. человек пострадали на Шри-Ланке из-за ливней
Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон провел тест-драйв на дорогах Баку
При взрыве на заводе в Перми погибли три человека
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября
Индийский водитель автобуса пустил за руль обезьянку и был уволен
В Оксфордский словарь добавили более сотни кинотерминов
Газета 7 дней
#ЛюблюГеографию
Жизнь на окраине, или Как корреспондент «7 дней» на рыбалку ходила
...И пусть зазвучит музыка!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия