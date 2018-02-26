26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале марта в Беларуси ожидается зимняя погода со снегом и морозом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Зима не сдает своих позиций, и в последние дни февраля сохранится очень холодная погода. С началом календарной весны морозы немного ослабеют, пойдет снег, но говорить о приходе весны еще не приходится, в начале марта сохранится зимний характер погоды со снегом и морозом", - пояснили в Белгидромете.

Во вторник, 27 февраля, погодные условия в Беларуси будет определять периферия холодного антициклона с центром над Скандинавией, ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах республики пройдет небольшой снег. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 18 - 24 градусов мороза, в отдельных районах при прояснениях воздух охладится до минус 25 - минус 29, лишь по юго-западу страны морозы будут слабее - ожидается 13-17 градусов ниже нуля. Днем прогнозируется от минус 9 до минус 15.

В среду, 28 февраля, территория страны окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Украины, так что ночью преимущественно по юго-восточной части, а днем на большей части территории страны пройдет снег. В отдельных районах он будет сопровождаться порывистым ветром и метелью. Температура воздуха ночью составит от минус 13 по югу до минус 23 по северу страны, днем ожидается не выше 9-15 градусов мороза.

В первый день весны атмосферные фронты обусловят во многих районах Беларуси снег, по юго-восточной части страны - продолжительный снег. Местами ожидается метель. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов ниже нуля, по югу мороз ожидается слабее - там будет минус 11 - минус 12. Днем будет в пределах от минус 7 до минус 12.

В пятницу, 2 марта, на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов мороза, местами при прояснениях воздух охладится до минус 17 - минус 20, днем ожидается от минус 5 до минус 11.-0-

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