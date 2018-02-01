1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале следующей недели в Беларусь вернется морозная погода, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первые февральские дни погода продолжит демонстрировать свой капризный нрав, но уже на следующей неделе оттепельная с осадками погода сменится похолоданием. И в Беларуси установится зимний характер погоды", - отметили в Белгидромете.

В пятницу, 2 февраля, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. На большей части территории страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от минус 3 до плюс 3, днем будет от нуля до 5 градусов тепла.

В субботу, 3 февраля, сохранится оттепельная с осадками погода. На большей части территории страны пройдут мокрый снег и дождь. В отдельных районах ожидается гололед, на дорогах - гололедица. По юго-востоку возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 5 по северу до плюс 3 по югу, днем прогнозируется от 3 градусов мороза до 3 тепла, по юго-востоку будет до плюс 5 градусов.

В воскресенье, 4 февраля, территория Беларуси окажется под влиянием смещающегося через юго-восточные районы страны циклона, в тыл которому начнет поступать холодная воздушная масса со Скандинавии. На большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, местами снег будет сопровождаться сильным порывистым ветром, метелью. По юго-востоку страны под влиянием активных атмосферных фронтов циклона ожидаются продолжительные осадки (мокрый снег, дождь), местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. В отдельных районах на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов мороза, лишь по юго-востоку страны будет от нуля до плюс 3.

В понедельник, 5 февраля, похолодает. В отдельных районах пройдет кратковременный снег, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 2-8 градусов мороза, по северу страны будет до 10 градусов ниже нуля (ночью при прояснениях по северо-востоку республики воздух охладится до минус 14).

Во вторник-среду, 6-7 февраля, погоду в Беларуси будет формировать холодная воздушная масса арктического происхождения, морозы усилятся. В отдельных районах не обойдется без небольшого кратковременного снега. Местами ожидаются слабые туман и изморозь. Температура воздуха ночью понизится до минус 7-13 (при прояснениях воздух охладится до 14-19 градусов мороза), днем будет 4-10 градусов ниже нуля.-0-

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