В Национальном аэропорту Минск планируется строительство нового терминала

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций планирует начать строительство нового терминала в Национальном аэропорту Минск. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

"У нас есть проблема: по двум месяцам в этом и прошлом году перебрали мощность существующего терминала. Он рассчитан на перемещение 5,8 млн пассажиров. В июне и июле эта мощность была перекрыта, - рассказал он. - Объективно говоря, у нас назрела необходимость срочно начинать работы по строительству еще одного терминала в Национальном аэропорту".

Министр также отметил, что очень важным для транспортной отрасли объектом в части инфраструктуры является строительство Центра управления полетами, которое заканчивается в этом году. Он пояснил, что сейчас вся эта инфраструктура находится в терминале Национального аэропорта, и она требовала реконструкции. "Это даст нам возможность поднять обслуживание воздушного пространства на новый уровень, - добавил Анатолий Сивак. - Сейчас над Беларусью открыты 23 воздушных коридора. Сегодня меняются технологии, когда по запросу заказчика возможно пускать воздушное судно в любой точке при согласовании с соседями и выпускать из нашего воздушного пространства также в любой точке. Нам важно было это решить. Кроме того, действующий терминал получит дополнительные свободные площади, которые будут использоваться для обслуживания пассажиров".

Как добавил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, окончательное решение о сроках начала строительных работ нового терминала в Национальном аэропорту пока не принято. "Предварительно, мы планируем приступить к его строительству после проведения Европейских игр и завершить к чемпионату мира по хоккею", - сказал он. Новый терминал будет представлять единый комплекс с действующим. Он будет проектироваться в соответствии с самыми современными международными требованиями, что обеспечит комфортное пребывание пассажиров в аэропорту.

Директор департамента также добавил, что сейчас ведется активная работа по внедрению мобильного посадочного талона. Планируется, что эта технология будет реализована во всех аэропортах республики в ближайшие месяцы.-0-

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