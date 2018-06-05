В Национальном аэропорту Минск во время II Европейских игр будут работать две ВПП

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время II Европейских игр в Национальном аэропорту Минск будут работать две взлетно-посадочные полосы, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

По его словам, в рамках подготовки к II Европейским играм для транспортной отрасли наиболее глобальными являются три проекта. "Первый - это, конечно, вторая взлетно-посадочная полоса. Мы могли бы обслужить гостей и с помощью первой ВПП, но это будет неправильно. Новая полоса вводится в этом году, и она должна функционировать во время игр, - проинформировал министр. - Причем у нас нет планов сразу закрыть на реконструкцию первую взлетно-посадочную полосу". Аэропорт продемонстрирует обслуживание более высокого класса, поскольку две полосы спроектированы таким образом, что смогут работать одновременно. Это позволит установить более удобный график как для регулярных, так и для чартерных рейсов.

Второй крупный проект к играм - автодорога М6 Минск-Гродно. Намечено открыть движение на всем ее протяжении уже в этом году. "Эта дорога должна работать для удобства наших граждан, гостей республики и способствовать увеличению транзитной привлекательности", - отметил Анатолий Сивак.

Третий момент - обновление парка транспортных средств. Так, авиакомпания "Белавиа" реализует инвестиционный проект по закупке трех самолетов Embraer-195 и дальнейшего обновления парка воздушных судов. Минск для перевозки гостей планирует приобрести около 300 автобусов и 60 электробусов. У Беларуси как страны-организатора есть обязательства по перевозке участников. Для этих целей намечено закупить 105 автобусов междугородного класса. "Отдельные клиентские группы мы обязаны перевозить легковыми автомобилями: будет приобретено около 300 автомобилей. Окончательно поставщик пока не определен, но точно могу сказать, что это будут транспортные средства белорусского производства", - добавил министр.

В целом подготовка к Европейским играм затрагивает все подотрасли дорожно-транспортного комплекса. Традиционно железнодорожники подпишут со своими коллегами-соседями документы, согласно которым организуют дополнительные поезда.

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