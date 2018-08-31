31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск встретили 3-миллионного пассажира 2018 года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Юбилейный пассажир улетел рейсом авиакомпании "Белавиа" по маршруту Минск-Москва (Домодедово) 30 августа в 16.30.

В 2017 году аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира немного позже, 16 сентября.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-