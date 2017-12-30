В Национальном аэропорту Минск встретили 3-миллионного пассажира "Белавиа" /дополнено/

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск встретили 3-миллионного пассажира авиакомпании "Белавиа", передает корреспондент БЕЛТА.

Количество перевезенных "Белавиа" пассажиров за год впервые достигло 3 млн. Юбилейным пассажиром стала 12-летняя Полина Захарченко из Гомеля. Школьница летела вместе с мамой и бабушкой из Национального аэропорта Минск в Калининград.

"Мы летим в Калининград праздновать Новый год, нас пригласили родственники. Я летаю самолетом где-то раз в год, пока летала только в Калининград. Когда ко мне сейчас подошли сотрудники авиакомпании, я даже не поняла, что случилось. Думала, вручат какой-нибудь маленький подарок, а оказалось, что я - трехмиллионный пассажир, так много подарков и людей здесь", - сказала Полина Захарченко. Семиклассница призналась, что мечтает слетать в США.

Трехмиллионному пассажиру вручили iPad, модель самолета, памятные сувениры от авиакомпании, а также сертификат на 25 тыс. баллов программы лояльности "Белавиа Лидер" на оформление бесплатных билетов по одному из направлений маршрутной сети авиакомпании. От Национального аэропорта Минск Полине вручили сертификат на обслуживание в VIP-зале в течение года.

Как подчеркнул первый заместитель генерального директора "Белавиа" Глеб Пархамович, авиакомпания продолжит работу над увеличением пассажиропотока. "Цифра в 3 млн для нас - очень значимая. Впервые в истории нашей авиакомпании мы добились такого результата. И эта цифра не просто так из воздуха взялась - это сложная и напряженная работа всех подразделений авиакомпании", - пояснил он.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-

Фото Оксаны Манчук.