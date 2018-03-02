В Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен создан образовательный центр

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ) Министерства иностранных дел создан образовательный центр, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь НЦМиКЦ Инна Ольшевская.

На базе образовательного центра будут реализовываться программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в области внешнеэкономической деятельности и закупок. Для этого получено специальное разрешение (лицензия) Министерства образования и сертификат о государственной аккредитации. Слушателям, прошедшим обучение в образовательном центре, будут выдаваться свидетельства о повышении квалификации государственного образца.

"В настоящее время существует необходимость в повышении квалификации сотрудников внешнеторговых служб белорусских предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, поскольку это важная составляющая успешного продвижения белорусскими производителями товаров и услуг на внешние рынки. При переподготовке кадров будет использоваться многолетний опыт работы за рубежом белорусских послов и торговых советников. В образовательные программы включены в основном практические аспекты деятельности", - пояснила Инна Ольшевская.

В образовательном центре на новый уровень выйдет обучение по темам, посвященным закупкам, которое осуществляется в НЦМиКЦ с 2009 года в рамках тематических семинаров. В 2017 году такое обучение прошли около 3 тыс. специалистов.

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен оказывает широкий спектр услуг, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности компаний, содействие развитию бизнеса в Беларуси и за рубежом. Предприятие является оператором официального сайта государственных закупок icetrade.by, предоставляет комплексные услуги по организации бизнес-миссий, приему зарубежных делегаций, участию в выставках, форумах и других деловых мероприятиях, оказывает информационную поддержку экспорту.-0-