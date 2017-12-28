28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогоднюю ночь в Беларуси будет от минус 3 до плюс 3 градусов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В последние дни уходящего года и в предстоящие новогодние праздничные дни погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, которые продолжат переносить теплый воздух с юго-запада Европы. Это обусловит очень теплую погоду и осадки. Температурный фон будет вполне соответствовать ноябрьским значениям", - сказали в Гидромете.

В пятницу, 29 декабря, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ночью преимущественно по западной части страны, днем на большей части территории пройдут дожди, вечером по западу с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, а в середине дня достигнет 3-8 градусов тепла.

В субботу, 30 декабря, атмосферные фронты обусловят ночью на большей части территории, днем по востоку страны осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах ожидается туман, ночью слабый гололед. Температура ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - от нуля до плюс 5.

В воскресенье ночью, 31 декабря, Беларусь будет находиться в области пониженного атмосферного давления, так что в отдельных районах не обойдется без кратковременных осадков. Днем с территории Польши переместится очередной фронтальный раздел, и на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, ночью на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью понизится до минус 4 - плюс 1 градуса, днем составит от минус 1 до плюс 5.

В понедельник, 1 января, погоду обусловят фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в Беларуси в новогоднюю ночь составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем - от нуля по северо-востоку до плюс 8 градусов по юго-западу страны.

Во вторник, 2 января, фронтальные разделы обусловят ночью на большей части территории кратковременные осадки (дождь, по северо-востоку с мокрым снегом). Днем фронты покинут страну, и лишь в отдельных районах не обойдется без кратковременных дождей. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - от нуля до плюс 6 градусов.-0-

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