26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогоднюю ночь в Беларуси ожидается дождь с мокрым снегом и до 4 градусов тепла, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Декабрь в этом году выдался теплым. Западные и юго-западные процессы в атмосфере не дают установиться зиме. Весь месяц удерживается повышенный температурный режим. Средняя температура воздуха за истекший период месяца оказалась примерно на 3 градуса выше климатической нормы. В связи с теплой погодой снежный покров, который еще сохраняется по северо-восточной части страны, продолжит таять. В последнюю неделю декабря сохранится неустойчивая оттепельная погода", - сказали в Гидромете.

В среду, 27 декабря, под влиянием теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы, ожидается теплая, преимущественно без осадков погода. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - 1-6 градусов тепла.

В четверг, 28 декабря, в отдельных районах страны пройдут небольшие осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем - 1-7 тепла, по юго-западу - до плюс 9.

В пятницу, 29 декабря, под влиянием атмосферного фронта ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, в западных районах с мокрым снегом. По северо-востоку Беларуси на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем - 2-8 градусов тепла.

В субботу, 30 декабря, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.

В воскресенье, 31 декабря, очередной фронтальный раздел вызовет во многих районах Беларуси осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем - 1-6 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 8.

В понедельник, 1 января, ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в новогоднюю ночь по Беларуси составит от минус 2 до плюс 4, днем - от нуля до плюс 5 градусов.-0-

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