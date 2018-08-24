В новом учебном году к организации работы профтехучреждений будет применен сетевой подход

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году к организации деятельности профессионально-технических учреждений планируется применить сетевой подход, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разговор идет об активизации процесса создания ресурсных центров. Их материальная база должна быть использована другими профессионально-техническими учреждениями для подготовки будущего специалиста. Развитие получит вопрос информатизации школ. Конечно, здесь очень важно, чтобы был высокий уровень профессионализма педагогов. Мы надеемся, что они не подведут и мы увидим в этом учебном году практические результаты и новые теоретические разработки", - рассказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, в этом учебном году еще больший акцент будет сделан на качестве образования, его доступность на всех уровнях: от дошкольного образования до высшей школы. "Сегодня мы проводим форум педагогических работников, для нас это возможность подытожить результативность прошлого учебного года и определить задачи на следующий. Нам очень важно, чтобы появлялись новые педагогические идеи и инициативы. Это ответственность работников на местах, понимание того, что от каждого учителя и педагога зависит уровень подготовки учащихся. Успешный учитель - это успешный ученик, а успешный ученик - это успех всей страны", - отметила первый замминистра.

Ирина Старовойтова подчеркнула, что, несмотря на консервативность, образование должно ежегодно совершенствоваться и соответствовать реалиям времени. "В этом году у нас проходил экспериментальную апробацию новый способ оценки результатов централизованного тестирования, весной будем обсуждать возможность его внедрения. Но уже сейчас видим, что такой подход обеспечит большую открытость оценки результатов ЦТ, и мы сможем увидеть качественную работу каждого учреждения образования, каждого педагога. Та оценка, которая существует сегодня, скорее всего, ранжирование результатов, но не отражение качества обучения и подготовки абитуриентов. Новая методика позволит нам это увидеть", - резюмировала она.

Сегодня в Минске на базе Национальной библиотеки проходит августовский форум педагогических работников "Столичное образование: стратегия формирования ключевых компетенций XXI века". Он объединил около 500 педагогических работников столицы, руководителей администраций районов, представителей Мингорисполкома и Министерства образования. На его полях во время пленарного заседания обсуждаются актуальные проблемы сферы образования и подготовка к новому учебному году.-0-