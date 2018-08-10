В новых учебниках увеличится число заданий с белорусским контекстом

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заданий и упражнений с белорусским контекстом в обновленных учебниках для средней школы увеличится. Об этом сообщила на пресс-конференции в Минске директор научно-методического учреждения "Национальный институт образования" Министерства образования Беларуси Валентина Гинчук, передает корреспондент БЕЛТА.

В связи с внедрением в 2018/2019 учебном году в учреждениях общего среднего образования новой программы для 4-го и 8-го классов, подготовлены 44 учебника. Учебные пособия отличаются рядом особенностей, одна из них - увеличение числа заданий и упражнений с белорусским контекстом. "В учебниках появится больше упражнений и заданий с белорусским контекстом, то есть в текстах используется информация о достопримечательностях Беларуси, о ее спортивных и экономических достижениях, что имеет важное значение как в образовательном, так и воспитательном смысле", - отметила Валентина Гинчук.

В 2018/2019 учебном году также появятся новые учебные пособия по иностранным языкам для 3-го, 6-го, 9-го и 10-го классов, новые учебники по математике, информатике и трудовому обучению для 6-го класса.

Новый учебный материал оптимизирован с точки зрения доступности для учащихся с учетом возрастных особенностей школьников, с учетом определенного времени для изучения предмета, в учебных программах усилена практикоориентированность, реализованы межпредметные связи, рассказала директор института.

В новых учебниках будет использована разная форма подачи информации. "Современному человеку приходится работать с таблицами, диаграммами, все это необходимо уметь читать, поэтому в школьных учебниках используются различные формы подачи информации, чтобы научить учащихся работать с ее источниками", - сказала она.

При разработке учебных пособий используются современные технологии. Все электронные версии учебников, которые используются в образовательном процессе, размещены на Национальном образовательном портале и доступны для бесплатного скачивания, а их PDF-версии дополнены гиперссылками, которые позволяют переходить на другие компоненты учебно-методических комплексов.

К новому учебному году будут подготовлены электронные приложения по информатике для 6-го, 7-го и 8-го классов, и они более интерактивны, чем PDF-версия школьных учебников.

Кроме того, в новых учебниках используется технология дополненной реальности, что позволяет визуализировать учебный материал и расширить представление учащихся об изучаемом предмете, отметила Валентина Гинчук.

По ее словам, сегодня учебник не рассматривается как единственный источник информации, поэтому в нем есть ссылки на другие компоненты учебно-методического комплекса: хрестоматии, атласы, сборники задач и упражнений, а также электронные образовательные ресурсы на Национальном образовательном портале.-0-