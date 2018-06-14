В обновленном законе о СМИ смягчили подходы к обеспечению доли белорусского контента на телеканалах

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли сегодня во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе подготовки ко второму чтению в законопроекте были предусмотрены более мягкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского (национального) производства. Ранее предлагалось установить этот порог на уровне 30%. Теперь речь идет о 15% в течение шести месяцев и 30% - за два года. Причем при его расчете предлагается учитывать не еженедельный, а ежемесячный показатель.

Кроме того, исключены нормы, касающиеся корректировок КоАП и ПИКоАП. Они будут учтены в другом законопроекте, пояснила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Валентина Ражанец. "При этом предложено предусмотреть, что новые составы правонарушений, вводимые в КоАП, не применяются, когда ответственность за распространение запрещенной информации установлена в других статьях особенной части этого кодекса. Кроме того, предлагается снизить размер соответствующих штрафных санкций в два и более раза", - отметила парламентарий.

Ко второму чтению в законопроекте конкретизировали порядок учреждения, государственной регистрации и перерегистрации СМИ, уточнили основания для отказа в них. "Уточнено также, что СМИ с иностранным участием в уставном фонде могут и дальше осуществлять свою деятельность на территории Беларуси при условии, что такое иностранное участие не будет увеличиваться", - добавила депутат.

Как сообщалось, законопроект расширяет понятийный аппарат закона о СМИ (он дополняется терминами "сетевое издание", "владелец интернет-ресурса", "интернет-ресурс" и другими). Интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой информации, согласно законопроекту, получают возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием, сотрудники которого будут пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ. При этом госрегистрация будет носить добровольный характер.

Впервые в законе о СМИ устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурсов. В числе обязанностей - идентификация пользователей. Кроме того, предлагается обязать владельцев интернет-ресурсов анализировать их содержание, не допускать размещения информации, распространение которой запрещено, ограничено, а также материалов, содержащих нецензурные слова и выражения.

Проектом закона расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. К такой дополнительно отнесена информация, побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама. Речь также идет об информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой будут персональные данные несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и учебы, фото и видеоизображение ребенка, его родителей.

Проект закона направлен на совершенствование законодательства в сфере СМИ с учетом правоприменительной практики. Его нормы нацелены на наиболее эффективное обеспечение информационной безопасности государства и реализацию прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.-0-