В ОДКБ завершено согласование документов в области стандартизации вооружения и военной техники

7 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности сегодня на заседании в Алматы (Казахстан) завершила согласование документов в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Подведены итоги работы комиссии за прошедший период с момента ее предыдущего заседания в июне прошлого года в Бишкеке, а также рассмотрены перспективы дальнейшей работы по развитию военно-экономического сотрудничества в ОДКБ, - отметил пресс-секретарь. - Принят ряд важных решений по углублению и совершенствованию многостороннего взаимодействия в сфере военно-экономического сотрудничества государств - членов организации. В их числе - завершение процесса согласования проектов документов по вопросам реализации в ОДКБ задач в области стандартизации вооружения и военной техники, организации и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развития кооперационных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств - членов организации, а также совершенствования рекламно-выставочной деятельности в ОДКБ".

Кроме того, рассмотрены вопросы, связанные с предоставлением доступа к сигналу высокой точности российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС, утвержден план работы комиссии на 2019 год.-0-