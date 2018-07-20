В парке "Великий камень" будет создан центр Китайской аэрокосмической корпорации науки и техники

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание исследовательского центра Китайской аэрокосмической корпорации науки и техники в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" обсудили заместитель министра экономики Беларуси Александр Червяков и заместитель генерального директора корпорации Чжан Цзяньхэн. Такая информация размещена на сайте Минэкономики, сообщает БЕЛТА.

В ходе встречи китайская сторона презентовала направления деятельности корпорации, озвучила планы по созданию исследовательского центра и проработке новых совместных предприятий в различных сферах. В свою очередь белорусская сторона рассказала о проведении работы над проектом плана новой индустриализации экономики. Одним из его ключевых направлений является развитие сотрудничества с КНР, которое основывается на взаимодействии с крупными корпорациями.

Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники занимается исследованием, проектированием, производством, испытанием и поставкой различных типов спутников, пилотируемых космических аппаратов, летательных аппаратов для зондирования глубокого космоса, других космических изделий и систем стратегического и тактического ракетного оружия. Научно-исследовательская и производственная база расположены в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Сиане, Чэнду, Гонконге, Шэньчжэне.

Соглашение о намерении вступления корпорации в состав резидентов индустриального парка "Великий камень" было подписано 26 марта 2018 года.-0-