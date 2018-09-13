В пятницу минских тусовщиков вернут домой до 00.00

14 сентября во Всемирный день ответственного потребления "Аливария" запустит бесплатные автобусы от самых барных улиц Минска в отдаленные спальные районы. Шесть маршрутных такси "Аливария-лайнс" отправятся от Зыбицкой, Революционной и Октябрьской по "зеленой", еще не построенной, ветке метро, чтобы вернуть до 00.00 домой тех, кто умеет веселиться ответственно: до полуночи и с нулем проблем на следующий день.

День ответственного потребления пива (Global beer responsibility day) отмечают ежегодно в середине сентября. Это масштабная акция призвана привлечь внимание к культуре пития - от количества бокалов в пабе за один вечер до "запрета" засиживаться после полуночи. Мероприятия проходят в 62 странах, в том числе в Германии, Австрии, Бельгии, а с 2015 года к акции присоединилась Беларусь, где культуру ответственного потребления пива помогает формировать пивоваренная компания "Аливария".

- В Минске за прошлый год открылось больше 100 новых заведений, белорусы с нетерпением ждут пятницу и планируют настоящие марафоны по барам, - рассказывает Наталья Жук, ведущий специалист по корпоративным коммуникациям "Аливария". - 14 сентября в День ответственного потребления пива "Аливария" напомнит всем, что развлекаться нужно умеренно, а один из способов контролировать себя - не засиживаться с бокалом пива после 00.00. Мы запускаем шесть автобусов "Аливария-лайнс" от трех самых тусовочных улиц и предлагаем всем в этот день с комфортом вернуться домой пораньше, чтобы отдохнуть не меньше 8 часов, а на следующий день осуществить все, что было запланировано. Отправление в 23.00.

Маршрутные такси будут ждать ответственных пассажиров на остановке "Станция метро "Немига" со стороны Зыбицкой, на стоянке возле завода МЗОР (здание с портретом мэра Чапского на Октябрьской) и на остановке "Романовская слобода", что в 100 м от улицы Революционной. Посадка будет осуществляться по живой очереди, в каждом автобусе по 20 мягких сидячих мест.

Курсировать "Аливария-лайнс" будет по "зеленой" линии метро, первая очередь строительства которой завершится только к 2020 году. При движении автобус буду делать остановки именно там, где появятся новые станции. В Зеленом Луге "конечной" станет перекресток улицы Восточной и Широкой, в Курасовщине - остановка "Слуцкий гостинец", что на пересечении улиц Кижеватова и Корженевского.

Узнать маршрут и точное место отправления "Аливария-лайнс" можно и в столичных барах. За ноль безответственного потребления в этот день выступят сразу 25 заведений Зыбицкой, Октябрьской, Революционной. Они дополнят свое меню информацией о GRBD и акции от "Аливария", а ровно в 00.00 сделают музыку чуть-чуть тише, чтобы напомнить всем посетителям про важность умеренного потребления.

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