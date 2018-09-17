В пятницу вечером около сотни минских тусовщиков отказались веселиться после 00.00

14 сентября, во Всемирный день ответственного потребления пива, "Аливария" запустила бесплатные автобусы от самых тусовочных улиц Минска в отдаленные спальные районы. Маршрутные авто от Зыбицкой, Революционной и Октябрьской вернули домой до 00.00 больше 100 завсегдатаев столичных баров - тех, кто принял решение в эту пятницу пить умеренно и с нулем проблем на следующий день.

Всемирный день ответственного потребления пива (Global beer responsibility day) отмечают ежегодно в середине сентября. Это масштабная акция призвана привлечь внимание к культуре пития - от количества бокалов в пабе за вечер до "запрета" засиживаться после полуночи. Мероприятия проходят в 62 странах, в том числе в Германии, Австрии, Бельгии, в Беларуси культуру ответственного потребления пива помогает формировать пивоваренная компания "Аливария".

- В этом году во Всемирный день ответственного потребления пива "Аливария" решила напомнить всем белорусам, что развлекаться нужно умеренно, а один из способов контролировать себя - не засиживаться с бокалом после 00.00, - рассказывает Наталья Жук, ведущий специалист по корпоративным коммуникациям "Аливария". - Мы уже третий год подряд поддерживаем всемирную акцию и стремимся к нулю безответственного потребления среди белорусов 365 дней в году.

Шесть автобусов "Аливария-лайнс" от трех тусовочных улиц отправились ровно в 23.00, чтобы уже к полуночи вернуть белорусов домой. Посадка осуществлялась по живой очереди, в каждом автобусе свои места заняли около 20 человек. Курсировали автобусы "Аливария-лайнс" по "зеленой" линии метро, остановки делали именно там, где появятся новые станции.

"Кондуктором" на одном из рейсов выступила популярная телеведущая и блогер Анна Бонд. Перед посадкой она предлагала пассажирам пройти тест на содержание алкоголя в крови и с интересом определила, что каждый час Зыбицкая пьянеет где-то на одну промилле - а это не меньшее бокала 0,5 л пива!

За ноль безответственного потребления также в этот день выступили сразу 25 заведений Зыбицкой, Октябрьской, Революционной. Они дополнили свое меню информацией о GRBD и акции от "Аливария", а ровно в 00.00 сделали музыку чуть-чуть тише, чтобы напомнить всем посетителям про важность умеренного потребления.