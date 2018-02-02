В понедельник оперная дива Анастасия Малашкевич разыграет 34-квартиру от "Евроопт"! А обладателей автомобилей "Сузуки Витара" определят сами покупатели!

Понедельник для покупателей "Евроопт" - это самый удачный день! Ведь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три внедорожника и множество других призов. В планах на 2018 год - разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных сумм! Отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему!

В понедельник, 5 февраля, в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" состоится розыгрыш 54-го тура игры "Удача в придачу!" . Своих обладателей найдут квартира в Минске, три автомобиля и более 50 000 денежных призов. А удачу участникам игры будет приносить оперная дива Анастасия Малашкевич. И - сами покупатели "Евроопт"!

Роль вестников фортуны за эти два года примерили на себя уже многие известные персоны. А в понедельник к числу звездных друзей игры "Удача в придачу!" присоединится и Анастасия Малашкевич. Солистка Большого театра оперы и балета, а также финалистка национального отборочного тура "Евровидение-2018" вытянет семь счастливых цифр из лототрона, определив владельца жилья в престижном районе Минска!

Это уже 34-я квартира от "Евроопт", которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" . Столичные апартаменты находятся по адресу ул.Ильянская, д.10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. О таком призе мечтает каждый! Ведь даже если победитель не соберется сам переехать в выигранную квартиру, ее всегда можно сдать и получать солидный доход!

Квартира от "Евроопт" в престижном районе Минска – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

А три внедорожника "Сузуки Витара" (141-й, 142-й и 143-й автомобили по счету!) разыграют сами покупатели "Евроопт"! Один из автомобилей найдет своего хозяина с легкой руки мамы в декрете Александры Гинько из города Островец. Еще одному участнику игры эстафету удачи передаст минчанка Ирина Позднякова, которая в прошлом туре выиграла квартиру в Минске! А третий внедорожник разыграет певица, дизайнер аксессуаров очаровательная Галина Шишкова.

Также будут разыграны три модных и практичных красавца - внедорожники "Сузуки Витара".

Хотите определить судьбу одного из суперпризов в прямом эфире? Тогда отправьте письмо на адрес электронной почты anketa@eurotorg.by, в котором укажите дату рождения, город проживания, место работы, номер дисконтной карты "Е-плюс". Не забудьте приложить свое фото и указать контактный номер телефона для связи, а также - если вы зарегистрированы в социальных сетях - ссылку на вашу страничку! Возможность стать вестником удачи и оценить прозрачность игры изнутри есть у каждого!

Также в понедельник своих обладателей найдут 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. Выигрышный код определит Екатерина Малиновская из Минска, которая работает в Республиканском институте высшей школы. Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 000 денежных призов!

А еще – более 50 000 денежных призов! В том числе 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая! А вы уже запаслись игровыми кодами?

Следить за ходом розыгрыша можно будет в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. А можно заглянуть в этот день в "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8. И стать участником зажигательного шоу, лично увидев, как именно фортуна выбирает своих любимчиков! Начало в 18.20.

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры будет опубликован полный список его участников. Так что, если вы по какой-то причине вдруг сомневаетесь, претендуют ли ваши игровые коды на призы этого тура, можете проверить лично! А после розыгрыша в этом же разделе будет размещен список победителей 54-го тура!

Успейте до вечера воскресенья забежать за нужными покупками в ближайший "Евроопт" или "Бруснічку" либо сделать заказ на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте захватить "товар удачи" и использовать дисконтную карточку "Е-плюс". И все игровые коды за ваши покупки, сделанные с 29 января по 4 февраля включительно, примут участие в розыгрыше ценных призов уже в понедельник!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 5 февраля!

Обычная покупка может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!