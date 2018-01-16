В пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" модернизируют локально-вычислительные сети

16 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе в 2018 году запланирована модернизация локально-вычислительных сетей, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Установка современного оборудования запланирована при реализации проекта программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы.

"Модернизация локально-вычислительных сетей позволит в несколько раз увеличить скорость передачи данных и сократить время проведения таможенного контроля. Кроме того, будет усилена безопасность хранения информации как таможенных систем, так и персональных данных лиц, пересекающих границу", - отметили в Гродненской региональной таможне.

Там подчеркнули, что при модернизации будут установлены новейшие источники питания, что обеспечит бесперебойную работу пунктов пропуска во время проведения ремонтных работ либо при возникновении аварийных ситуаций на сетях электроснабжения.-0-