14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" 18 апреля будет ограничено движение транспорта на въезд в Беларусь, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"С 10.00 до 14.00 18 апреля движение транспорта на въезд в Беларусь в пункте пропуска "Берестовица" будет ограничено в связи проведением плановых работ сотрудниками Берестовицких электросетей РУП "Гродноэнерго", - пояснили в ведомстве.

В ГТК просят учитывать данную информацию при выборе маршрута следования через белорусско-польскую границу.-0-