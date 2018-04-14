14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" 18 апреля будет ограничено движение транспорта на въезд в Беларусь, сообщили БЕЛТА в ГТК.
"С 10.00 до 14.00 18 апреля движение транспорта на въезд в Беларусь в пункте пропуска "Берестовица" будет ограничено в связи проведением плановых работ сотрудниками Берестовицких электросетей РУП "Гродноэнерго", - пояснили в ведомстве.
В ГТК просят учитывать данную информацию при выборе маршрута следования через белорусско-польскую границу.-0-
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