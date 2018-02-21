В пункте пропуска "Невель" приостановлен пропуск граждан и транспорта

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Невель" в Пинском районе временно приостановлен пропуск граждан и транспортных средств. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
Изменения связаны с временным ограничением пропуска граждан в обе стороны в украинском пункте пропуска "Прикладники". Движение в данном направлении прекращено с 4 часов 21 февраля. О времени возобновления полноценного функционирования пункта пропуска в Украине информации пока нет.
Пересечь границу в установленном порядке можно в ближайших международных пунктах пропуска "Верхний Теребежов" в Столинском районе и "Мохро" в Ивановском районе.-0-
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