В работе по привлечению населения к занятиям спортом необходим креатив - Шамко

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе по привлечению населения к занятиям спортом необходим креатив. Об этом заявил сегодня на коллегии Министерства спорта и туризма глава ведомства Александр Шамко, передает корреспондент БЕЛТА.

Работники спортивной отрасли должны создать максимально комфортные условия, чтобы как можно больше людей стали приверженцами здорового образа жизни, подчеркнул министр. По его мнению, первостепенной задачей является обеспечение населения спортивными площадками шаговой доступности, чтобы каждый человек мог заниматься физкультурой и спортом рядом с домом.

В настоящее время, по данным статистики, в систематические занятия спортом вовлечено более 2,2 млн жителей Беларуси (23,1% всего населения). Загрузка физкультурно-спортивных сооружений в среднем составляет 81,6%. Однако нельзя останавливаться на достигнутом и в будущем нужно стараться привлечь как можно больше людей, особенно молодежи к регулярным занятиям спортом.

Александр Шамко отметил, что в 2017 году было проведено немало спортивно-массовых мероприятий. В новом формате прошли республиканский фестиваль закаливания и зимнего плавания "Крещенские купания", легкоатлетические соревнования "Забег настоящих мужчин" (23 февраля), женский легкоатлетический пробег "Забег красивых" (8 Марта), приключенческий легкоатлетический "Забег отважных" (9 Мая), велофестиваль "Мiнскi карнавал "VIVA Ровар", республиканский фестиваль скандинавской ходьбы "Беларусь ідзе", Минский полумарафон, который собрал около 30 тыс. участников из 35 стран.-0-