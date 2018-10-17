В работе ресурсных центров должно быть налажено сетевое взаимодействие - Карпенко

17 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В работе ресурсных центров должно быть налажено сетевое взаимодействие. Об этом заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко на семинаре-коллегии Министерства архитектуры и строительства и Министерства образования по вопросу кадрового обеспечения строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.
"К работе ресурсных центров должны быть четкие подходы и налажено сетевое взаимодействие. Если там стоит оборудование, то оно должно быть задействовано для обучения по смежным специальностям в течение всего года", - подчеркнул министр.
Кроме того, к их деятельности необходимо привлечь и другие заинтересованные отраслевые министерства. "Тогда не будут распыляться средства спонсоров, заказчиков кадров. Проще будет сконцентрировать и держать в актуальном состоянии их материально-техническую базу", - отметил Игорь Карпенко.
Совместный выездной семинар-коллегия состоялся в Витебске. В его работе участвовали заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, министр образования Игорь Карпенко, министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, руководители профильных предприятий и учебных заведений.-0-
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