В работе системы ЕРИП наблюдаются замедления

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе ЕРИП наблюдаются замедления в работе. Такая информация размещена на сайте НКФО "ЕРИП", сообщает БЕЛТА.
"На данный момент наблюдаются замедления в работе системы. Технические специалисты работают над восстановлением штатной работоспособности системы", - говорится в сообщении.
В ЕРИП приносят извинения за временные неудобства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN