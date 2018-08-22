22 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Сербии ценят вклад ученых Беларуси в развитие славянских языков. Об этом было заявлено во время встреч Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Сербии Валерия Брылева с заместителем мэра Белграда Андреа Младеновичем и деканом филологического факультета Белградского университета профессором Лиляной Маркович, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Белграде.

Во встречах также принял участие председатель Белорусского комитета славистов, академик Национальной академии наук Беларуси Александр Лукашанец. Собеседники в позитивном ключе оценили вклад ученых Беларуси в укрепление славянского единства, развитие славянских языков и расширение культурологического диалога.

Встречи состоялись во время XVI Международного съезда славистов в Белграде. В его открытии приняли участие национальные делегации исследователей из 40 стран, представители правительства Сербии, мэрии Белграда, научного сообщества и общественных организаций, духовенства, дипломатического корпуса.

Международный съезд славистов - крупнейший научный форум, посвященный проблемам развития славянских языков, литератур, культур в их взаимодействии. Подобные мероприятия проводятся каждые пять лет в столицах славянских государств, начиная с 1929 года. Предыдущий, XV съезд славистов, прошел в 2013 году в Минске.-0-