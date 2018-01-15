В школах Беларуси появится факультатив по основам финансовой грамотности для учащихся 8-9-х классов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный институт образования утвердил программу факультативных занятий по основам финансовой грамотности для учащихся 8-9-х классов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Факультатив включает в себя такие основные направления финансовой грамотности, как семейный (личный) бюджет, собственность и сбережения, заимствования, профессии в финансовой сфере, деньги и денежное обращение, цифровой банкинг, инвестиции, налоги и сборы.

Учебная программа факультативных занятий "Основы финансовой грамотности", рассчитанная на два года, направлена на повышение уровня финансовых знаний школьников, а также представляет собой базу, необходимую для подготовки детей к ежегодно проводимой Нацбанком и Минобразования республиканской олимпиаде по финансовой грамотности среди учащихся 10-11-х классов.

Программа по основам финграмотности разработана сотрудниками Национального банка и Минским областным институтом развития образования. Она уже опубликована на Национальном образовательном портале. "Внедрение основ финансовой грамотности в учебный процесс будет содействовать подготовке кадров, обладающих знаниями, умениями и навыками для работы в условиях рыночных отношений, готовых компетентно и эффективно решать задачи хозяйственной практики и успешно заниматься предпринимательской деятельностью", - отметили в Министерстве образования.-0-