В школах будут создаваться классы с повышенным уровнем изучения предметов - Минобразования

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школах будут создаваться классы с повышенным уровнем изучения предметов, сообщила сегодня журналистам заместитель министра образования Раиса Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Раиса Сидоренко пояснила, что родители детей, которые готовились поступать в гимназию, могут обратиться к администрации школы с просьбой организовать класс с повышенным уровнем изучения предмета. Изучив направление, которое интересует родителей, возможности школы, будет принято решение об открытии таких классов. Дети смогут продолжить обучение в школе своего микрорайона в классе с повышенным уровнем изучения отдельных предметов.

Минобразования закладывает в правовые документы нормы, что в гимназии в 10-11-м классах обучение будет проходить только на повышенном уровне. То есть после 9-го класса будет проводиться независимый экзамен, на основании которого будут отбирать учащихся в 10-й класс. В обычных школах будут существовать и базовые классы, и, возможно, классы с повышенным уровнем изучения предметов, если такая потребность будет.

Ребята, которые сегодня обучаются в гимназии и ездят достаточно далеко от дома, смогут продолжить обучение в школе своего микрорайона. Если в этой школе откроется класс с повышенным уровнем обучения предмета, отпадет необходимость ездить в гимназию. В этом случае в гимназии освободится место, на которое сможет претендовать любой учащийся из соответствующего микрорайона.

Дети, которые сейчас учатся в 9-м классе гимназии, как и все остальные ученики школ, сдадут выпускной экзамен после базовой школы. Далее они просто продолжат здесь обучение.

Отмена экзаменов в пятый класс гимназий, по словам Раисы Сидоренко, снимет неоправданное психологическое напряжение у четвероклассников. После 4-го класса ребенок еще не имеет полной уверенности, каким он видит свой жизненный путь. Скорее всего, поступление в гимназию было волей родителей, мотивированной разными причинами. После 9-го класса человек готов к осознанному выбору.

Как сообщалось, указом №30 "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 января, отменены экзамены в 5-е классы гимназий. Набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний. Все учащиеся, которые завершат обучение в 4-м классе гимназии, смогут продолжить обучение в 5-м классе этой же гимназии. При приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохраняется.-0-