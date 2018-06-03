В штаб-квартире ООН организовали прием по случаю ЧМ-2018

Постоянное представительство России при ООН провело прием в штаб-квартире организации по поводу чемпионата мира по футболу. Презентацию посетили иностранные дипломаты и сотрудники ООН во главе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Для них провели лотерею, в которой разыграли призы с символами чемпионата. Гостям подарили также брошюры с расписанием игр и именные майки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш пожелал России успеха в проведении соревнований. Он также отметил, что посетит матч команды родной Португалии с Марокко. Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и пройдет в 11 городах России.
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