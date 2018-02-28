В силах спецопераций ВС Беларуси успешно десантировали с самолета тяжелую технику

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В силах специальных операций Вооруженных Сил 28 февраля успешно прошло десантирование тяжелой воздушно-десантной техники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Как проинформировали в Минобороны, в силах специальных операций Вооруженных Сил сегодня "успешно осуществлено десантирование с высоты 600 м на площадку приземления "Шумилино" автомобиля ГАЗ-66 с дополнительным грузом общей массой 6 120 кг на парашютной платформе П-7 с многокупольной парашютной системой МКС-5-128Р из самолета Ил-76МД".
Ранее, 12-16 февраля, на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады состоялся сбор по организации применения тяжелой воздушно-десантной техники, которая поступила в силы спецопераций Вооруженных Сил в конце 2017 года. "В ходе сбора были изучены материальная часть многокупольной парашютной системы МКС-5-128Р, парашютной платформы П-7 и автоматических устройств, их работа и взаимодействие", - отметили в Минобороны. Итогом сбора стала подготовка специалистов воздушно-десантной службы воинских частей, оснащенных такой техникой, к ее эксплуатации и контролю за подготовкой к десантированию.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3897 BYN
|2.385 BYN
|2.393 BYN
|USD
|1.9556 BYN
|1.95 BYN
|1.954 BYN
|RUB
|3.4693 BYN
|3.46 BYN
|3.475 BYN