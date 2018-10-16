16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ планируется централизованно готовить специалистов по борьбе с IT-преступлениями, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Управления по координации борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств Содружества Андрей Кузнецов.

Сегодня в Исполкоме СНГ открылось заседание экспертной группы по согласованию проекта решения Совета министров иностранных дел Содружества о базовой организации по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. Планируется, что такой организацией станет Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя. "Это крупнейший учебно-научный центр на пространстве СНГ, который обладает развитой материально-технической базой и сильным профессорско-преподавательским составом. В частности, в университете работают более 600 докторов и кандидатов наук, создано 19 учебных объектов полигонно-лабораторной базы, оборудованных современными стендами, что позволяет проводить исследования актуальных методов защиты информации. Все это дает основание полагать, что именно Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя заложит основу для подготовки специалистов для органов внутренних дел стран Содружества в вопросах борьбы с IT-преступлениями", - рассказал Андрей Кузнецов.

По его словам, с каждым годом количество преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, возрастает. Кроме того, киберпреступники постоянно используют новые приемы, что усложняет раскрытие таких преступлений. "Современные информационные технологии позволяют мошенникам совершать преступления на территории любой страны с использованием различного рода компьютерных программ, через проникновение в информационные базы и т.д. Создание базовой организации по подготовке кадров в сфере борьбы с IT-преступлениями - это еще один шаг стран Содружества в этом направлении", - отметил Андрей Кузнецов.

Как ожидается, Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя после получения статуса базовой организации СНГ будет заниматься обеспечением образовательной деятельности, гармонизацией форм и методов учебной и научно-методической работы для подготовки кадров в сфере борьбы с IT-преступлениями, содействовать разработке и реализации совместных образовательных и научно-исследовательских программ. Кроме того, университет будет проводить профильные научные конференции, круглые столы, семинары и выставки, обмениваться учебно-методической литературой, научными трудами, монографиями, информационно-аналитическими материалами для их использования в подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. -0-