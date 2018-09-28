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В Союзном государстве разработают проект концепции о молодежной интеграции

Общество 28.09.2018 | 17:11

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России разработает проект концепции о молодежной интеграции, содержание документа обсуждается на Молодежном форуме Союзного государства, который 26-30 сентября проходит в Москве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания.

Для обсуждения вопросов участия молодежи в строительстве Союзного государства участники форума провели три тематические секции: "Идеологическая и информационная основа Союзного государства", "Законодательство Беларуси и России в сфере молодежной политики: тенденции к сближению", "Точки роста молодежной повестки Союзного государства".

"Участники секции "Идеологическая и информационная основа Союзного государства" констатировали приоритетность работы по сохранению общей истории и противодействию попыткам ее фальсификации, отметили необходимость проведения позитивной PR-кампании, обменялись опытом использования информационных технологий и взаимодействия с молодежной аудиторией через социальные сети, а также предложениями, каким должно стать их наполнение, - проинформировали в пресс-службе. - Участники заседания согласились с необходимостью разработки и популяризации символики Союзного государства".

Главным вопросом секции "Законодательство Беларуси и России в сфере молодежной политики: тенденции к сближению" стало обсуждение необходимости принятия закона о молодежи в России. Участники заседания отметили, что обсуждение такого документа ведется не один день, но законодательная инициатива до сих пор не была поддержана органами исполнительной власти. В Беларуси закон об основах государственной молодежной политики уже действует. "Участники заседания поддержали идею использования положительного опыта Беларуси и регионов России в сфере законодательного обеспечения молодежной политики", - сообщили в пресс-службе.

На этой секции изучались в том числе вопросы, связанные со сближением образовательных стандартов. Участники дискуссии выступили с инициативой организации обучения в вузах Союзного государства по стандартам, которые учитывают лучшие практики двух стран. По общему мнению, необходимости в выработке единого образовательного стандарта сейчас нет, но нужно обеспечить сопоставимость образовательных программ и соответствие сроков получения образования, а также унифицировать специальности и квалификации профессионального образования.

Участники секции "Точки роста молодежной повестки Союзного государства" основное внимание уделили реализации грамотной молодежной политики и ее ориентированности на взаимный обмен практиками.

Вопросы подготовки проекта концепции о молодежной интеграции в Союзном государстве также сегодня рассматривались во время видеомоста "Открытый диалог" в рамках мероприятий V Форума регионов Беларуси и России. Онлайн-общение было организовано на площадках в Минске и Москве. В студиях собрались школьники, студенты, рабочая молодежь из различных регионов.

Как рассказал первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов, концепция о молодежной интеграции - документ, который разрабатывается с учетом законодательства двух стран. "Сейчас идет активная работа над документом. Стараемся подойти к его подготовке основательно, сверяя каждый шаг. Активно проводим консультации с общественными организациями, молодежным активом, депутатским корпусом двух стран, чтобы выработать уникальную наднациональную стратегию. Мы должны четко понимать, каким образом воспитывать социально ответственную и активную молодежь, которая будет дальше развивать интеграционные идеи и процессы на пространстве Союзного государства. Планируем представить проект концепции в октябре в Могилеве во время V Форума регионов Беларуси и России", - сказал Александр Лукьянов.

Он добавил, что молодежные организации двух стран движутся в направлении межрегионального сотрудничества. "У нас очень много проектов. В этом месяце прошел XIII фестиваль "Молодежь за Союзное государство" в Ростове-на-Дону, где ребята представили особенности своей культуры, сдружились. Буквально на днях заключены соглашения о сотрудничестве между молодежными организациями Витебской и Ростовской, Могилевской и Брянской областей. На ноябрь запланировано открытие белорусско-российского молодежного бизнес-инкубатора, который объединит молодых предпринимателей двух стран. Именно они в перспективе будут развивать экономическое сотрудничество на пространстве Союзного государства. Причем мы не замыкаемся только на Минске и Москве, взаимодействие развивается по всем направлениям между регионами Беларуси и России", - отметил первый заместитель председателя Молодежной палаты.-0-

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Теги
молодежь, Союзное государство, форумы
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