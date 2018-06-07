В столовых школ и вузов будет единый порядок формирования цен - МАРТ

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет установлен единый порядок формирования цен и наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В МАРТ напомнили, что с принятием указа от 24 мая 2018 года №199 внесены изменения в указ от 25 февраля 2011 года №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" в части передачи министерству полномочий по регулированию цен и наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования. Ранее вопросы ценового регулирования в этой сфере находились в компетенции облисполкомов и Минского горисполкома.

"Причиной принятия такого решения послужило выявление многочисленных нарушений порядка формирования цен на продукцию общепита в учреждениях образования, определенного соответствующими решениями облисполкомов и Минским горисполкомом, а также необходимость закрепления четких норм для сокращения числа поставщиков-посредников продуктов питания", - пояснили в МАРТ. Таким образом, в Беларуси будет установлен единый порядок формирования цен и наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования.

Указанные изменения вступают в силу с 27 августа.-0-