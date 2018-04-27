В Трудовой кодекс планируется внести понятие "одинокий родитель"

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется внести в Трудовой кодекс понятие "одинокий родитель", сообщила начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская в интервью газете "Республика" , информирует БЕЛТА.

В настоящее время под такую классификацию подпадает мать, не состоящая в браке и воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, сведения об отце которого внесены в запись акта о рождении ребенка со слов матери. Новое понятие затронет большую категорию лиц - мать, отца, усыновителей и удочерителей, а еще тех, чей супруг или супруга лишены родительских прав, признаны недееспособными, объявлены умершими, признаны безвестно отсутствующими.

Еще одна из планируемых новелл - введение новой формы занятости: дистанционная работа с заключением трудового договора. Это выполнение трудовой функции, определенной трудовым договором, с использованием коммуникационных и информационных технологий вне места нахождения нанимателя. "Такой труд не предполагает определение рабочего места. Для нанимателя плюс в экономии денег на его создание. Для работника - в свободном и гибком графике. Новый подход позволит прописывать в правилах внутреннего трудового распорядка "работу вне офиса". Работник сможет выполнять задания и пересылать их нанимателю по электронной почте, не тратя при этом времени на дорогу. Очень удобно для женщин, воспитывающих малолетних детей, а также для людей с ограниченными возможностями", - пояснила Валентина Масловская. Новшество касается только той работы, которая может выполняться с использованием IТ-технологий. Дистанционный труд может использоваться как в мелком бизнесе, так и на крупных госпредприятиях. Если в организации принят коллективный договор, то его положения будут также распространяться на дистанционных работников. Со всеми изменениями в трудовых отношениях работник будет знакомиться посредством электронных средств связи.

Также в проект включили право нанимателя временно переводить работника на другую работу на срок до полугода, но только с согласия самого работника. "Предусмотрен и вариант перевода к другому нанимателю, - отметила Валентина Масловская. - При временном переводе трудовой договор, заключенный с работником, не прекращается, а новый не заключается. Перевод регулируется приказами. Все социальные гарантии обеспечивает наниматель, с которым заключен трудовой договор". В период работы у другого нанимателя работник обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда другого нанимателя, выполнять письменные и устные приказы и распоряжения другого нанимателя. Тот в свою очередь обязан обеспечить работнику условия труда. Такая форма занятости позволит в непредвиденных ситуациях быстро подобрать необходимых работников. Например, во время уборочной, когда одно сельхозпредприятие помогает другому техникой и рабочими руками.

Еще одно предложение по внесению изменений в Трудовой кодекс - предоставить отцу или отчиму отпуск по уходу за ребенком. Такое право обеспечит гендерное равенство. Неоплачиваемый отпуск в 14 дней предоставляется в течение полугода после рождения ребенка. Работодатель будет обязан предоставить такой отпуск.

Предполагается также обеспечить право работать во время трудового отпуска по совместительству полный рабочий день. Сейчас это не более чем половина рабочего времени, то есть 4 часа. Например, педагог, работающий летом в детском лагере, после внесения изменений сможет работать там полное рабочее время. С совместителем можно будет заключать срочный договор.-0-