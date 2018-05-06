В центре Лиссабона открылась площадка для поклонников "Евровидения"

"Деревня Евровидения" открылась в центре Лиссабона. Об этом сообщает ТАСС.
Ежедневно в течение недели, оставшейся до финала "Евровидения" на Праса-ду-Комерсиу (Торговой площади), здесь будут собираться поклонники песенного конкурса.
Право открыть площадку получила команда Beatbombers - дуэт диджеев Stereossauro и DJ Ride, которые являются авторами саундтрека. Он будет сопровождать парад флагов стран-участниц во время финала.
В первый вечер работы "Деревни" на сцену вышла представительница Словении Леа Сирк, а также группа местных юных барабанщиков.
На сцене в "Деревне Евровидения" будут выступать местные артисты, участники "Евровидения", исполнят музыкальные композиции португальских композиторов, песни участников "Евровидения" прошлых лет. Здесь на большом экране можно будет наблюдать за открытием конкурса, полуфиналами и финалом.
"Деревня Евровидения" будет работать с 10 утра до полуночи. Вход бесплатный.
Официально "Евровидение" откроется 6 мая в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT).
Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая на арене Altice в Парке Наций, второй - 10 мая, а финал - 12 мая.
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