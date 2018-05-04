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В ТЦ "Дана Молл" реализован яркий творческий проект - открыта персональная выставка Анатолия Кузнецова "Протуберанцы"

Общество 04.05.2018 | 14:47

Крупнейший в Беларуси столичный торгово-развлекательный центр "Дана Молл" умеет удивлять - то праздник, гремящий на всю страну, устроит, то маркетинговую акцию проведет, на которую даже из-за рубежа съезжаются, то грандиозный концерт организует. А сегодня в ТЦ "Дана Молл" новый сюрприз - открыта персональная выставка известного белорусского художника Анатолия Кузнецова "Протуберанцы" в рамках международного фестиваля современного искусства "Арт Минск 2018".

Открытие персональной выставки белорусского художника Анатолия Кузнецова "Протуберанцы"
Открытие персональной выставки белорусского художника Анатолия Кузнецова "Протуберанцы"

Картины мастера представлены в художественной галерее-салоне "Арт Хаос", которая расположена на первом этаже комплекса, справа от центрального входа. Ее прозрачные стены - будто символ открытости современного белорусского искусства, которое готово рассказать публике, чем живут и как видят мир настоящие художники.

Картины Анатолия Кузнецова в художественной галерее-салоне "Арт Хаос"
Картины Анатолия Кузнецова в художественной галерее-салоне "Арт Хаос"

И посетителей много - ведь вход совершенно бесплатный, а сразу за порогом открывается иной мир. Не наш, суетный и шумный, а тот, который видит художник. Или скажем наоборот - это наш мир в том виде, в котором он представляется мастеру. И пусть не каждый из нас готов воспринять современную живопись! Но, во-первых, скучно точно не будет. Во-вторых, это нужно видеть. Возможно, взгляд художника камертоном срезонирует в вашей душе - а в этом и есть цель современного искусства!

Картины мастера открывают посетителям выставки иной мир - мир, который видит художник
Картины мастера открывают посетителям выставки иной мир - мир, который видит художник

Отметим, что компания "Дана Холдингс", которая возвела в белорусской столице ТЦ "Дана Молл", считает необходимым способствовать развитию культуры и искусства в нашей стране, поддерживать молодые таланты и юные дарования, содействовать сближению белорусского и сербского народов. Многочисленные конкурсы и акции для творческой молодежи и детей, которые регулярно организовываются крупнейшим застройщиком в Беларуси, - тому подтверждение. В этом же ряду громких меценатских проектов компании - создание художественной галереи "Арт Хаос".

Стремление инвестировать в культурные проекты в нашей стране во многом символично. "Дана Холдингс" возводит многофункциональные жилые комплексы, которые становятся олицетворением города будущего - с развитой инфраструктурой, комфортным жильем, современными объектами социального и культурного назначения. Это городская среда завтрашнего дня - для культурных, образованных, инициативных людей. И поэтому "Дана Холдингс" стремится уже сегодня внести свой посильный вклад в культурное развитие общества в Беларуси.

Открывая выставку, руководитель проекта "Арт Минск" Александр Зинкевич отметил важность того, что галерея "Арт Хаос" нашла возможность стать частью реализуемого в столице масштабного замысла - объединить максимальное количество выставочных площадок в единую территорию изобразительного искусства. "Нам предстоит достаточно долгий путь, чтобы сделать международный фестиваль современного искусства "Арт Минск" важным и значимым событием в белорусской художественной среде. Но сегодня сделан очередной важный шаг к выполнению этой задачи. Выставка "Протуберанцы" стала украшением фестиваля, и мы искренне благодарны галерее "Арт Хаос" за то, что она состоялась", - подчеркнул Александр Зенкевич.

Руководитель проекта "Арт Минск" Александр Зинкевич
Руководитель проекта "Арт Минск" Александр Зинкевич

Анатолий Кузнецов - яркий участник актуального художественного процесса. Его картины с 1977 года экспонируются во многих зарубежных странах. Он - член Белорусского союза художников, лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства за многолетнюю творческую деятельность и создание высокохудожественных живописных произведений. Награжден медалью Франциска Скорины. И при всех высоких официальных регалиях - очень современный, нестандартный, яркий мастер.

Художник Анатолий Кузнецов
Художник Анатолий Кузнецов

Главный герой дня не скрывает своего удовлетворения - как проделанной работой, так и площадкой, на который выставлены его картины. "Я рядом живу, но не знал, что такая галерея открылась. А потом, когда меня пригласили, пришел, посмотрел и испытал настоящий восторг - зал классный, все очень здорово организовано и очень красиво. Художественная галерея прямо в торговом центре? А почему бы и нет? Есть выражение "люди идут к искусству". А здесь, наоборот, искусство пришло к людям", - сказал Анатолий Кузнецов.

По его словам, название выставки "Протуберанцы", то есть вспышки на солнце, - это метафора. "Это вспышки моих ощущений, моих вибраций по отношению к окружающему миру. Художнику хочется общения, хочется, чтобы его искусство было понято. И здесь я чувствую, что эта реакция есть! Прямо вот здесь, пока создавалась экспозиция, посетители "Дана Молл" заходили, интересовались, что происходит, - вход ведь бесплатный! И замирали у картин, погружаясь в мир "Протуберанцев", - отметил Анатолий Кузнецов.

Супруга художника Ирина Кузнецова, которая стала для мастера и музой, и надежным помощником, рассказала собравшимся о том, что выставка "Протуберанцы" - часть персональной выставки Анатолия Кузнецова "О земле и небе", которая прошла в 2017 году в Национальном художественном музее Республики Беларусь. "Абстрактная живопись необъяснимо воздействует на эмоциональное состояние зрителя. И это не случайно, так как у самого художника образы рождаются в процессе импровизации, на подсознательном уровне. Художнику важно провоцировать подсознание - так и происходит контакт со зрителем. Чувства рождают форму - а это и есть искусство", - сказала Ирина Кузнецова.

Супруга художника Ирина Кузнецова
Супруга художника Ирина Кузнецова

Директор художественной галереи "Арт Хаос" Лилия Лукашенко подчеркивает, что задачи при создании выставочной площадки в комплексе "Дана Молл" ставились самые амбициозные. "Основная наша цель - продвижение белорусских художников, как известных, так и молодых. Мы хотим донести современное национальное искусство до зрителя. Притом до массового зрителя - чтобы многие люди могли прийти и насладиться этими работами", - отметила руководитель галереи.

Директор художественной галереи "Арт Хаос" Лилия Лукашенко
Директор художественной галереи "Арт Хаос" Лилия Лукашенко

Для галереи "Арт Хаос" это вторая персональная выставка, которая организована в этих стенах, но далеко не последняя - Лилия Лукашенко считает, что именно такие выставки должны стать основой будущих экспозиций. А на вопрос о том, как художественной галерее удается уживаться с торговым центром, отвечает сразу - очень просто и естественно! "Галерея "Арт Хаос" - уникальный проект, и в этом его изюминка. Ведь, к сожалению, не каждый житель Минска и не каждый турист, приехавший в наш город, может найти время, чтобы специально выбраться в музеи, отправиться на выставки. Организовать шопинг гораздо проще. А здесь, посещая торговый центр и увидев через прозрачные стены выставку, каждый может заинтересоваться. Попав к нам, посетители с любопытством рассматривают экспозицию, пытаются постичь глубины современного художественного видения. Признаюсь, очень приятно смотреть на людей, которые вдруг окунаются в мир искусства - с некоторым удивлением и одновременно огромным удовольствием", - рассказывает Лилия Лукашенко.

А выставка действительно вызвала искренний интерес посетителей центра "Дана Молл". Только одна деталь - в первый же час после открытия экспозиции было продано четыре работы Анатолия Кузнецова! Но эти полотна остаются доступны посетителям торгового центра до конца выставки – до 20 мая.

В первый же час после открытия экспозиции было продано четыре работы Анатолия Кузнецова
В первый же час после открытия экспозиции было продано четыре работы Анатолия Кузнецова

Елена Сусанникова, застывшая у одного из полотен, как оказалось, гостья из России - из Рязани. Ничего удивительного - торговый комплекс "Дана Молл" расположен рядом с Национальной библиотекой, и в нем представлены самые известные бренды мира. Поэтому он быстро стал одной из достопримечательностей столицы, и гостей Беларуси здесь немало. "Мы уже пятый день с подругой гуляем по вашему замечательному городу. И это действительно здорово, когда в торговом центре вдруг находишь художественную галерею! Это очень интересное совмещение практического покупательского интереса с культурными ценностями, эстетикой, настоящим творчеством. Здорово, что люди получают это в таких неожиданных местах! Мне очень понравились представленные работы. Они оригинальные, необычные, вызывают яркие чувства. И очень здорово, что в Минске это есть! В Рязани, например, ничего подобного не реализовано. А ведь на самом деле культура - наше все!" - уверена девушка.

Елена Сусанникова: "Это здорово, когда в торговом центре вдруг находишь художественную галерею! Это очень интересное совмещение практического покупательского интереса с культурными ценностями!"
Елена Сусанникова: "Это здорово, когда в торговом центре вдруг находишь художественную галерею! Это очень интересное совмещение практического покупательского интереса с культурными ценностями!"

На сегодняшний день художественная галерея-салон "Арт Хаос" - самая посещаемая экспозиция художественного творчества в столице, да и во всей Беларуси. Возможности, которые она предоставляет как для признанных мастеров холста, так и для молодых художников, поистине безграничны. И престижность ее в творческих кругах и у ценителей прекрасного растет неизменно. А значит, в культурной среде Беларуси с помощью торгового комплекса "Дана Молл" утвердился еще один базисный пункт. Записывайте адрес - улица П. Мстиславца, 11. Работает галерея ежедневно и возможность приобщения к настоящему искусству дарит всегда!

Художественная галерея салон "Арт Хаос" предоставляет безграничные возможности как для признанных мастеров холста, так и для молодых художников
Художественная галерея салон "Арт Хаос" предоставляет безграничные возможности как для признанных мастеров холста, так и для молодых художников

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