В учителя идут лучшие - интервью с ректором БГПУ

Беларусь в первое воскресенье октября традиционно отметит День учителя, но уже сегодня все учащиеся страны тепло поздравляют своих наставников. Специалисты в последние годы отмечают, что престиж педагога в обществе уверенно растет. Кто сегодня идет в профессию и каков учитель новой формации, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал ректор Белорусского государственного педагогического университета Александр Жук.

- Александр Иванович, как за последние годы изменился подход к подготовке педагогических кадров в стране? Влияют ли эти изменения на престиж учительской профессии?

- Ученые-футурологи говорят, что к середине 21-го века будет три самых важных профессии: IT-специалист, врач и учитель. Я бы учителя поставил на первое место. Почему? Потому что подготовка и IT-специалиста, и врача закладывается учителем.

Еще в 2013 году в педуниверситет были недоборы по многим специальностям и приходили абитуриенты с откровенно низкими баллами - 100-120. О престиже сложно тогда было говорить. Кто-то куда-то не поступил - шли сюда. С тех пор многое изменилось: у нас на протяжении уже трех лет нет недобора, выполняем набор с первого захода, установились конкурсы. Средний конкурс по университету в этом году составил 2,5 человека на место, на некоторые специальности за вычетом целевиков и льготников у нас конкурсы были более 10 человек на место.

Мы много работаем над совершенствованием качества подготовки наших выпускников. Первый шаг - это отбор сильных и мотивированных поступающих. Несколько лет назад мы создали в школах педклассы, уже состоялось два выпуска. Благодаря им к нам пришли хорошо подготовленные ребята. Однако в обществе есть сомнения по поводу того, правильно ли это сделано, не является ли это какой-то лазейкой для абитуриентов. Обсуждается, какой процент выпускников педклассов должен поступать к нам: все 100% или нет. Отмечу, что готовиться к учительству могут многие, но требования к поступлению на педспециальности достаточно жесткие. Поэтому, чтобы получить эту льготу, надо учиться на 7-10 баллов, надо иметь рекомендацию педагогического совета школы. Как показывает практика, меньше половины получают рекомендации. Педагогические советы школ ответственно к этому подходят: либо ученик не выдерживает требований по успеваемости, либо не обладает необходимыми качествами. Ведь тот, кто хорошо учится, не обязательно будет хорошим педагогом в будущем, для этого требуются очень важные личностные качества. Кроме того, учащийся должен подготовить к поступлению портфолио с результатами двухлетних наработок, чтобы мы видели, что он попробовал себя в качестве учителя.

В отличие от абитуриентов, поступающих на другие специальности, у будущих педагогов вопрос профессионального выбора переносится на два года раньше. Они изучают факультатив "Введение в педпрофессию" в объеме 140 часов, осваивают педагогические и психологические модули, познают себя, свои личностные качества, особенности характера и выступают в качестве помощника учителя, воспитателя, организатора массовых мероприятий, ведут пробные уроки в младших классах. Они фактически погружаются в будущую профессию. И к выходу, к окончанию 11-го класса, они уже делают выбор осознанно. Мы анкетируем учащихся педклассов каждый год и видим, что немногим более половины принимают твердое решение пойти по учительской стезе, около 30% учащихся, как правило, до последнего не уверены, пойдут ли они в педагоги. Всего на педагогические специальности поступили более 400 выпускников педклассов. Это 25% от всего выпуска (их было более 2,1 тыс. человек). А с учетом того, что не все получили рекомендации - меньше половины, это очень хорошая цифра с точки зрения социологии, закона нормального распределения. Вот и получается, четверть выпускников сделала сознательный выбор и пришла на педагогические специальности в вузы. Многие поступили в другие университеты, среди которых и медицинские, ведь полученные в педклассе навыки помогают будущему врачу работать с пациентом прежде всего как с личностью. Да и в любой другой сфере уметь контактировать, избегать конфликтов, понимать психологию другого человека - это очень важно.

Практика показывает, что балл зимней и летней сессий у выпускников педклассов выше, чем у студентов, которые прошли по общему конкурсу. Он близок к баллу медалистов. Также эти ребята социально активны, они сразу включаются в волонтерскую деятельность, которая в нашем университете очень развита - она представлена 12 объединениями и отрядами. Вуз получил премию Президента "За духовное возрождение" именно за волонтерскую деятельность среди студенческой молодежи. Эти ребята входят в студсовет, профсоюзную организацию, БРСМ, становятся старостами. Это совершенно иная категория первокурсников, и мы на них очень рассчитываем.

Отсюда новые задачи для преподавателей университета. Мы должны перестроиться и работать с ними по-другому. Они уже знают основы педагогической профессии, требования к учителю, свои личностные качества, у них есть психологическая готовность и мотивация стать педагогом. И они уже погружены в профессию. Работая с ними, нужно использовать учебно-исследовательские методы, предлагать им конкретные образовательные проекты, чтобы они начали их реализовывать и внедрять во время педагогической практики.

- А в целом с каким уровнем подготовки абитуриенты сейчас приходят в ваш вуз?

- Число медалистов за последние четыре года выросло почти в 9 раз - с 20 до 175. Средний балл этих студентов по итогам четырех сессий - 7,5, а на гуманитарных специальностях - 8,5-9. Число лицеистов и гимназистов выросло. В этом году их поступило более 300 человек, а до этого было 50-60. В эту приемную кампанию поступило 223 выпускника педклассов, вдвое больше, чем в прошлом году. Контингент первокурсников у нас на 90% состоит из медалистов, выпускников лицеев и гимназий, а также педклассов. Это студенты высокого уровня.

- Отбор сильных и мотивированных абитуриентов - это первый шаг к повышению качества подготовки педкадров. А каким изменениям подвергается образовательный процесс в самом вузе?

- Что касается образовательного процесса, то сейчас происходит его обновление и интенсификация, усиление его практико-ориентированности. Два года назад мы ввели педагогическую практику с первого курса. Сначала это произошло в порядке эксперимента, сейчас это уже становится нормой на ряде факультетов и в ближайшее время появится на всех факультетах вуза. Раньше студенты работали с детьми только с третьего курса. Теперь первокурсники проходят так называемую волонтерскую практику. Наши студенты периодически посещают школы, дошкольные и специальные учреждения и уже не только наблюдают, но и включаются в образовательный процесс. Они получают возможность рассматривать его с педагогической точки зрения как будущие профессионалы.

На втором курсе мы ввели практику под названием "День в учреждении образования". Учащиеся на дошкольном факультете проводят день в детском саду, учителя-предметники - в школе, будущие социальные педагоги и практические психологи - в специальных учреждениях. Здесь начинается серьезная работа, реализуются различные учебно-исследовательские образовательные проекты. Например, группа из 3-5 студентов физико-математического факультета разрабатывают учебно-методическое обеспечение преподавания математики в 5-7-х классах с использованием электронных средств обучения. На третьем курсе проходит практика в лагерях летнего отдыха, а на четвертом - преддипломная практика.

Срок подготовки в вузе сократился с пяти до четырех лет. Соответственно процесс подготовки профессионала должен быть интенсифицирован. За этот период студенты должны не только познакомиться с педагогикой, психологией, методикой преподавания дисциплин, но и попробовать себя на практике, выработать навыки. В этом году к нам поступило около 70 первокурсников, которым даже не 17, а 16 лет. Через четыре года они уже должны выходить в школу в качестве подготовленных учителей и работать с детьми и родителями. Мы должны сделать так, чтобы они не боялись приходить в класс.

- Что вы можете сказать по поводу молодых специалистов? Остаются ли учителя в школах после отработки распределения?

- Сейчас большой проблемы ухода молодых учителей из профессии нет. Это происходит потому, что сегодня ситуация в системе образования как никогда стабильна. Учитель имеет гарантированную работу, у него стабильная заработная плата, здесь нет никаких колебаний. Президентом принято решение о существенном увеличении в ближайшее время зарплаты педагогов. Об этом знают все, в том числе абитуриенты и их родители. Кроме того, у учителя очень удобный отпуск, который длится два месяца в лучшее время года, других таких профессий нет. Комфортные условия для работы: хорошие школы, детские сады, которые каждый год ремонтируются и обновляются, оборудованные кабинеты с компьютерами, телевизорами, где надо.

Образованию отводится самая важная роль. ЮНЕСКО приняты 17 Целей устойчивого развития, и надо готовить людей от дошкольного возраста и до пожилого к усвоению этих идей и их реализации. Кто этим будет заниматься? В детском саду - воспитатель, в школе - учитель, да и со взрослыми будут заниматься педагоги. Поэтому миссия учителя сегодня объективно возрастает.

Мы готовим специалиста, который работает с подрастающим поколением, и от того, как он это делает, зависит будущее общества. Поэтому все наши новации работают на то, чтобы подготовить любящего детей и свою работу профессионала.

Однако закрепляемость на местах - во многом задача местных органов власти, они создают систему поддержки молодых педагогов. Сюда входят предоставление жилья, льготные кредиты на строительство, возможность бесплатного проезда на общественном транспорте и так далее. Это форма государственной поддержки.

- Каким, на ваш взгляд, должен быть современный учитель?

- Профессиональная подготовка в предметной области не стоит на первом месте. В конце концов всегда можно добрать за счет самообразования, тем более что все быстро меняется. Самое главное - это любовь к детям и готовность понять любого ребенка. Не все могут быть отличниками, не у всех хорошее поведение. Учитель должен принимать ребенка таким, какой он есть, видеть в нем личность, с пониманием относиться к нему и находить индивидуальный подход.

Мы сейчас уделяем большое внимание в научном плане психологии личности, ставим задачу проведения исследований по психологии детей разного возраста. Жизнь меняется, происходит глобализация, информатизация. Все это влияет на формирование человека. Ученые говорят о новой возрастной периодизации детей. У молодого поколения сейчас клиповое мышление, геймеровское. Мы должны это учитывать и понимать. Соответственно учитель должен быть готов работать в новой среде. В вузе реализуется проект электронного университета. Мы говорим об электронной дидактике, о педагогике электронного обучения, о том, что учитель должен быть готов не только использовать разработанные специалистами электронные средства обучения, он должен быть готов сам их создавать. Это новые компетенции современного учителя.

Второе - это умение работать с родителями, с семьей. Это очень важно. Сегодня ситуация такая, что происходит достаточно много разводов. Нужно поднимать престиж семьи. Мы должны научить педагогов работать с разными семьями: полными и неполными, благополучными и неблагополучными.

Еще одно - это инклюзивная компетенция. Наши педагоги должны быть готовы работать в мультикультурной среде в условиях инклюзии, которая предполагает общее обучение и воспитание детей из разных стран и с разными особенностями. Сейчас мы реализуем программу подготовки учителей для работы с детьми с особенностями психофизического развития. Все учителя-предметники должны уметь увидеть в детях те или иные особенности, знать, как с ними работать, несмотря на то, что существуют отдельные специалисты - дефектологи. Это особая задача, мы ее уже начинаем реализовывать.

Сегодня Белорусский государственный педагогический университет делает многое для поднятия престижа учительской профессии, качественной подготовки кадров - педагогов новой формации, любящих детей, свое дело и профессионально работающих в современных условиях.

Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-