В украинском пункте пропуска на границе с Беларусью возможны очереди из-за неполадок в системе

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси на своих официальных страницах в соцсетях информирует о возможных очередях на погранпереходе в украинском пункте пропуска "Пища", сообщает БЕЛТА.

"С 8.00 24 декабря в украинском пункте пропуска "Пища" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Олтуш") наблюдаются проблемы с работой программного обеспечения системы таможенного оформления", - сказано в сообщении.

В связи с этим на данном погранпереходе возможно образование очередей. Гражданам, планирующим поездки в Украину, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.

Ближайшие пункты пропуска на данном направлении - "Томашовка" (для граждан Беларуси и Украины) и "Мокраны" (международный). Об устранении неполадок будет сообщено дополнительно.-0-