В Университете гражданской защиты МЧС впервые присвоят звания почетных профессоров

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двум ветеранам МЧС сегодня будут присвоены звания почетных профессоров Университета гражданской защиты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Университет гражданской защиты МЧС сегодня отмечает 85-летие со дня образования. На заседании совета университета пройдет награждение лучших работников и преподавателей вуза. "Впервые в истории учреждения образования будет присвоено звание "Почетный профессор Университета гражданской защиты МЧС Беларуси". Этой чести удостоятся Владимир Воробьев и Борис Кулаковский, - рассказали в УГЗ. - Владимир Воробьев руководил учебным заведением с 1984 по 2005 год. При нем в 1992 году оно стало вузом. Борис Кулаковский был руководителем ранее - с 1981 по 1984 год. Сейчас он работает в университете".

В вузе проходит международная научно-практическая конференция "Национальная стратегия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Беларуси на 2019-2030 годы", посвященная юбилею. В работе форума принимают участие более 200 специалистов из 28 организаций 7 стран мира - Азербайджана, Иордании, Китая, Латвии, России, Узбекистана и Украины. Среди праздничных мероприятий также открытие обновленной исторической экспозиции университета и именной аудитории Валерия Артемьева, который отдал более сорока лет делу подготовки специалистов для службы спасения.

Закончатся торжества праздничным концертом, где работников, обучающихся и ветеранов поздравит министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС