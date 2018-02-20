В военно-исторической реконструкции на "Линии Сталина" примут участие 35 единиц боевой и спецтехники

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В масштабной военно-исторической реконструкции боевых действий, которая пройдет 24 февраля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина", примут участие 35 единиц боевой и специальной техники. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве обороны.

Подготовлены масштабные военно-исторические реконструкции с участием боевой техники прежних времен. В их числе танки Т-72, гусеничная боевая машина БМП-2, бронетранспортер БТР-80, боевая машина 9А331МК, автомобильная техника, вертолеты Ми-24, Ми-8МТВ-5, самолеты Су-25 и Як-130, зенитная установка ЗСУ-23-2.

Мероприятия будут посвящены разным периодам истории Вооруженных Сил Беларуси. В военно-исторической реконструкции намечено задействовать более 350 военнослужащих. Кроме того, впервые в праздничных мероприятиях примут участие свыше 300 членов военно-исторических клубов из стран СНГ и ближнего зарубежья.

Для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон. Каждый сможет попробовать силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, разборке/сборке оружия и других мастер-классах. Самые активные участники зоны "ГТО "Линия Сталина" будут награждены дипломами и ценными призами. Маленьких гостей ждет "Детская комната" и яркое интерактивное шоу. Кроме того, все желающие смогут отведать солдатской каши.

Показательные выступления бойцов сил специальных операций Вооруженных Сил дополнят праздничную атмосферу, также состоятся мастер-классы с участием сотрудников кинологического центра Вооруженных Сил и их четвероногих помощников. Организаторы откроют масштабную выставку вооружения и военной техники современной белорусской армии, а также представят образцы формы одежды и экипировки.

Праздничное мероприятие ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, приуроченное к 100-летию белорусской армии, пройдет при поддержке Министерства обороны. Ожидается, что 24 февраля комплекс посетят более 5 тыс. человек.-0-