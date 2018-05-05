В Военной академии внедрены самые современные технологии по освоению вооружения - Лисовский

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии внедрены самые современные технологии по освоению техники и вооружения. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник Военной академии Виктор Лисовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник академии отметил, что вуз с учетом изменяющихся форм и способов ведения вооруженной борьбы занимается изучением и всемерным внедрением новшеств в образовательный процесс. "На вооружение сегодня поступает много современной техники. Для того чтобы ее грамотно и эффективно эксплуатировать, естественно, должна быть хорошая система военного образования. Сегодня в образовательном процессе Военной академии внедрены самые современные технологии по освоению техники и вооружения, ведется большая работа, связанная с научными исследованиями по развитию этих систем вооружения. Особое внимание уделяется формам и способам ведения современной вооруженной борьбы, учитывая ту обстановку, которая существует в мире. Военная академия изучает и анализирует все материалы, связанные с вооруженным противоборством, и использует их в образовательном процессе", - сказал Виктор Лисовский.

Говоря о количестве желающих поступить в академию, он подчеркнул, что множество абитуриентов посещает вуз во время Дней открытых дверей. "В марте к нам пришли около 1,5 тыс. человек. Причем это те, кто осознанно хочет связать свою судьбу с Военной академией. Но мы предупреждаем, что служба в Вооруженных Силах предполагает ряд определенных ограничений - одного желания служить мало. Статистика такова, что после того, как ребята поступили в академию, во время начального курса подготовки где-то 1-2% понимают, что, возможно, не справятся с нагрузками", - рассказал начальник академии. Конкурс на некоторые специальности доходит до 10 человек на место.

Сегодня во время Дня открытых дверей в военном вузе, устроенном в честь 65-летия, гости праздника наблюдали за высадкой парашютистов на плац академии. Прошли показательные выступления военнослужащих факультета внутренних войск, демонстрация возможностей техники факультетов связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Гости могли ознакомиться с элементами учебно-материальной базы Военной академии, образцами вооружения и военной техники.-0-