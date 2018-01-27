В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси продолжается наращивание действий и состава проверяемых войск, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Так, подразделения 740-го зенитного ракетного полка и 49-й радиотехнической бригады выполняют задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне на 227-м общевойсковом полигоне. Подразделения 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, успешно совершив марш железнодорожным путем в Борисов, приступили к разгрузке техники.

Подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады занимаются погрузкой техники на железнодорожные платформы, им предстоит совершить марш на полигон Гожский. По прибытию в назначенный район военнослужащие бригады выполнят ряд учебно-боевых задач. На полигоне Лепельский приступил к выполнению задач танковый батальон 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Личный состав в ночных условиях успешно выполнил упражнения учебных стрельб из штатного вооружения.

27 января в соответствии с замыслом проверки приведен в высшую степень боевой готовности зенитно-ракетный дивизион 147-го зенитно-ракетного полка, началось тактико-специальное учение с разведывательным батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Как сообщалось, с 25 января в Вооруженных Силах, согласно решению министра обороны Андрея Равкова, проводится комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей ВС выполнить задачи по предназначению. Общее руководство мероприятиями возложено на начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Олега Белоконева. Особенностью проверки является привлечение к выполнению задач в первую очередь воинских частей и подразделений постоянной готовности.-0-