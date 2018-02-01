В Вооруженных Силах Беларуси завершается комплексная проверка боевой готовности

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси завершается очередная комплексная проверка боевой готовности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Механизированные и танковые подразделения Сухопутных войск, авиационные части и ряд подразделений зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО, сил специальных операций ВС возвращаются в пункты постоянной дислокации.

В ходе проверки личный состав подразделений решал ряд учебно-боевых задач, выполнил контрольные стрельбы из вооружения боевых машин пехоты, танков, стрелкового оружия и гранатометов. Разведчики приняли участие в тактико-специальном учении. Кроме этого, полетами контрольных целей были проверены дежурные силы по противовоздушной обороне, часть авиации осуществляла рассредоточение на другие аэродромы.

"К проверке в первую очередь привлекались воинские части и подразделения постоянной готовности. Все поставленные перед подразделениями задачи выполнены в полном объеме", - отметили в военном ведомстве.